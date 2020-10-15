Очень сильные молитвы о любви и женском счастье Параскеве Пятнице

Любовь — самое большое сокровище, которое у нас есть. Любовь к Богу, к мужу, к семье и к близким является основой счастья. Молитвы святой Параскеве помогут любой женщине обрести свое семейное счастье и укрепить отношения с мужем.

Икона Параскевы Пятницы должна быть в доме любой женщины, особенно если у нее есть семья или муж

Святая Параскева — великомученица, рожденная в 3 веке в Малой Азии. «Параскева» в переводе с греческого означает «пятница». Родители назвали так свою дочь в честь дня, когда Иисус был распят на кресте. Она пострадала за веру во Христа, приняв мученическую смерть. День памяти святой Параскевы Иконийской — 10 ноября. В этот день принято читать молитвы о любви и замужестве.

Молитва о любви

Святая Великомученица, Богом оберегаемая, моли Всевышнего обо мне и моей семье.

Помоги мне обрести любовь вечную, или укрепить ту, что имею сейчас. Спаси душу мою от скорби. Помоги победить одиночество и соблазны, как ты победила злые козни. Моли Бога обо мне, рабе божьей (имя), дабы смогла я просыпаться со счастьем в сердце и легкостью в душе.

Чту тебя, Параскева, мученица наша многострадальная и преблаженная. Не дай мне недостойно рабе Отца нашего Вседержителя потерять веру и стойкость на пути. Дай мне того, кто смог бы пройти жизненный путь в любви и верности рука об руку. Аминь.

Данную молитву лучше читать в уединении, с утра или вечером. Можно читать в периоды одиночества или когда в семье какие-то неурядицы, когда не все гладко в браке.

Молитва Параскеве Пятнице о семье

Семейное счастье — несомненная ценность, ведь любящие близкие и родные поддержат в трудную минуту. Благополучия в семье можно попросить у Богородицы или у святой Параскевы Пятницы. Счастье заключается в здравии близких, в любви мужа и долголетии родителей. Святая великомученица Параскева у славян стала неким символом любви и понимания, олицетворением женственности.

О святая и преблаженная мученице Христова Параскева, хранительница веры Христовой, премудрая дева.

Моли Христа Бога нашего, дабы дал он нам здравия — мне, моему мужу, моим детям и всем близким. Избави нас от болезней телесных и душевных, от скорби и напрасных мук. Моли Всемилостивого, чтобы отогнал он тьму от душ наших, мы же откажется от недостойных мыслей и дум да сохраним веру в сердцах наших. Да простит нас Господь, подарит благодать телесную и душевную, простит нас.

О мужественная дева, будь нам помощницей. Молись о нас Христу Богу, ибо немощны мы. Не дай грехам нашим и деяниям нашим на жизни детей отразиться. Проси Бога, чтобы путь вел к любви и счастью. Аминь.

Эту молитву читают в моменты горя, в беде, в болезнях. Также эта молитва может расцениваться как благодарственная, когда у вас все хорошо. Ведь не всегда должны взывать мы к Небесам, если встречаем трудности. Необходимо уметь благодарить Бога и всех святых за помощь и поддержку. Такая молитва может выполнять и эту функцию.

Источник: dailyhoro