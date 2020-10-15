На разведку прибыли в Северную Осетию четверо бойцов "Кондора" из Бердска

Поисковые работы в Северной Осетии продлятся до 28 октября, и к ним планируют присоединиться местные поисковики. Пока бердчане изучают, какой предстоит фронт работ и сколько бойцов нужно.

В Северной Осетии поисковый отряд «Кондор» проведет разведывательную экспедицию

Бердский поисковый отряд «Кондор» прибыл в Северную Осетию. С 14 октября четверо поисковиков принимают участие в разведывательной экспедиции на территории республики, где шли ожесточенные бои во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщил командир отряда «Кондор» Алексей Батенев.

«Целью экспедиции является разведка. Мы хотим понять перспективы работы отряда целиком, какое количество людей целесообразно туда привозить потом, какой фронт работы. Едем пока в составе четырех человек, я и еще три бойца», – сказал он.

По словам Алексея Батенева, изначально поисковый отряд планировал приезд в Осетию в конце апреля, но в связи с эпидемиологической ситуацией экспедиция была отменена. Он отметил, что поисковые работы в Северной Осетии продлятся до 28 октября, и к ним планируют присоединиться местные поисковики.

«Привезли с собой личное снаряжение, а уже на месте нам предоставят оборудование, которое мы не имеем возможности привезти с собой», – добавил он.

Бердск поддерживает тесные отношения с Северной Осетией, где находится мемориальный комплекс «Барбашово поле». Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске проживала родная сестра Героя Советского Союза Петра Барбашова – Зинаида Илюшечкина.