Павел Глоба: Трем знакам зодиака предстоит резкий карьерный взлет

У кого в ближайшее время ожидается рост ответственности и зарплаты, рассказал известный российский астролог Павел Глоба. Эти 3 знака зодиака будут отмечены по достоинству их руководителями.

Руководители заметят их целеустремленность и позволят закрепиться на профессиональном олимпе

Специалист по астрологии считает, что Тельцам упрочить достигнутые к этому моменту карьерные позиции помогут некие влиятельные покровители.

В середине второго осеннего месяца профессиональные способности представителей этого знака Зодиака оценят и Тельцам, скорее всего, предложат долгожданное повышение.

С середины октября резко стартуют Львы, и, благодаря своей энергичности и настойчивости, смогут отправиться к профессиональным высотам. Главное - не сбавлять набранного темпа, потому что набранные темпы позволят уже в ближайшее время достичь поставленных ранее целей.

На этом пути у этих знаков получится сформировать необходимые деловые связи и, более того, обзавестись нужными знакомствами. Это в итоге и позволит Львам крепко встать на вершине карьерного пьедестала.

Еще один знак ждет в ближайшее время заметное продвижение по карьерной лестнице. Это Скорпионы. Руководители заметят их целеустремленность и позволят закрепиться на профессиональном олимпе. Кроме того, Скорпионам, как считает астролог, нужно в этом месяце рассмотреть идею вложения в какой-то серьезный инвестиционный проект.

Источник: ntr-24