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Кому достанется бесплатное лекарство от коронавируса в Новосибирской области?

18:18 15.10.2020 Фото: nso.ru
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Глава минздрава сообщил, что региональная власть выделит деньги на закупку 1000 упаковок. Дорогой препарат за 12 300 рублей поступил в новосибирские аптеки.

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Новосибирские власти бесплатно раздадут лекарство от коронавируса, заявил министр Хальзов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Кому достанется бесплатное лекарство от коронавируса в Новосибирской области? 13 754 россиян заболели COVID-19 за сутки на 15 октябряЕщё 113 новостей

Новосибирская область закупит лекарство от COVID-19, чтобы раздать его бесплатно. Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Константин Хальзов. Вопрос о приобретении препарата поднимут на внеочередном совещании.

«Мы сейчас обсуждаем, как оно будет распределяться. Это будет первая закупка такого препарата на средства правительства, а не на средства ОМС,— отметил Хальзов. — Порядка тысячи упаковок. Дорогостоящий препарат, вы все знаете».

Ранее сообщалось, что в аптеки Новосибирска поступило лекарство от коронавируса по цене 12 300 рублей за упаковку.

COVID-19 бесплатно коронавирус лекарство распределят Константин Хальзов
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От редакции

Кому дадут бесплатное лекарство?

Тот, 15 октября 2020 19:51
НВР:
Блатным

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