Кому достанется бесплатное лекарство от коронавируса в Новосибирской области?

Новосибирская область закупит лекарство от COVID-19, чтобы раздать его бесплатно. Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Константин Хальзов. Вопрос о приобретении препарата поднимут на внеочередном совещании.
«Мы сейчас обсуждаем, как оно будет распределяться. Это будет первая закупка такого препарата на средства правительства, а не на средства ОМС,— отметил Хальзов. — Порядка тысячи упаковок. Дорогостоящий препарат, вы все знаете».
Ранее сообщалось, что в аптеки Новосибирска поступило лекарство от коронавируса по цене 12 300 рублей за упаковку.
Блатным