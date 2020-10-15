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"Где ты, сладкий мальчик?": Тимати вызвал на "дуэль" Егора Крида

18:27 15.10.2020 Фото: Википедия
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Началось все с того, что стало известно об участии Тимура Юнусова в новом сезоне шоу «Холостяк», а Крид заметил, что рэпер идет по его стопам.

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Многие уверены, что это просто пиар-ход для привлечения внимания к проекту «Холостяк»

Теперь же Тимати похвастался перед Кридом, что за первые сутки количество заявок от девушек на проект превысило 30 тысяч. И вот Юнусов выложил видео из качалки, где он тренируется вместе с Джиганом и вызывает Крида на «дуэль».

«Сладкий мальчик, где ты, сладкий мальчик? Посмотри, какие пацаны гантели тягают! Приезжай сюда! Подкачай ручки мусором пока. Один на один в пятницу. Жду. Джиган будет вести эфир и комментировать. Погнали? Узкие штанишки не порви».

Затем он выложил фото бегущих невест и подписал: «Это твоя банда? Я не вывезу».

Крид ответил: «Они идут туда в надежде, что все-таки буду я. Горький. я смотрю, ты себе не изменяешь — пацанов поставил по фону. В спортзальчике, все как надо. Я бы приехал с удовольствием, но сорри — мусор выношу. Слишком занят. В пятницу набери, давай все решим. И, может быть, хоть в этот раз будешь один?».

Впрочем, многие уверены, что это просто пиар-ход для привлечения внимания к проекту «Холостяк» и возможно к будущим песням Крида и Тимати.

Источник: soulpost

вызвал на дуэль поклонницы рэпер спортзал шоу "Холостяк" Тимати Егор Крид
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