Сгорели дети 7, 5 и 3 лет в СНТ "Елочка-2" под Новосибирском. СК возбудил уголовное дело

Следователи выяснили, что дети, чьи трупы нашли на пожарище, в момент пожара были дома одни, без присмотра родителей. Они жили в самодельной пристройке.

Осматривается место пожара, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о смерти трех малолетних детей в пожаре, сообщила вечером 15 октября старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Как ранее сообщали следственные органы, сегодня около 13 часов в Ленинском районе Новосибирска на ул. Хинганская при разборе сгоревших конструкций неэксплуатируемого дощатого строения пожарные обнаружили тела трёх человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области была организована доследственная проверка.

На место происшествия выехали руководитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Андрей Лелеко, следователи и криминалисты СКР.

В ходе проведения доследственной проверки следователями СК было установлено, что 15 октября текущего года в дневное время после локализации пожара в самодельной постройке, приспособленной для жилья, по ул. Кедровая в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области обнаружены тела трех малолетних детей, 2013, 2015, 2017 годов рождения.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Установлено, что дети в момент происшествия находились без присмотра родителей.

Осматривается место пожара, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.