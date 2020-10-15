Кто виновен в массовом расстреле людей на остановке 18-летним Данилой Монаховым, ответил психолог

В результате стрельбы трое мужчин были убиты на месте. Еще три женщины получили ранения, одна из которых (бабушка стрелка) скончалась в больнице. Позже нашли труп самого стрелка.

Стрелявший скрылся с оружием и был объявлен в розыск

Трагедия с расстрелом шестерых человек в Нижегородской области продолжает будоражить сердца людей. В социальных сетях идут ожесточенные споры: кто или что подтолкнуло 18-летнего парня Данилу Монахова к столь страшному поступку. Психолог Евгений Быстров в интервью изданию «ПроГород» назвал виновных в данной ситуации.

— В первую очередь, вся ответственность лежит на плечах родителей, сообщил Евгений Быстров. — Отношение к школе и отношения внутри ее стен, начинаются только после выхода ребенка из семьи. За то, что заложено у детей в головах отвечают родители. Воспитание нужно заниматься не в определенные моменты, с периодичностью, а всегда. Прививать ребенку нравственные понятия, нормы морали, научить любить и уважать ближнего своего — это прерогатива родителей. При первых «звоночках», а они были очень громкие, нельзя было спустить ситуацию и просто закрыть глаза. Однако, педагоги в свою очередь должны были, как минимум, обратится к психологу. Когда такое происходит в стенах школы — они должны знать и предупреждать подобные выходки. Это прямое «бездействие», равнодушие и халатность со стороны педагогического состава.

Напомним, что трагедия произошла в деревне Большеорловское 12 октября. По версии следствия, вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу по пассажирам. В результате трое мужчин были убиты на месте. Еще три женщины получили ранения, одна из которых (бабушка стрелка) скончалась в больнице. А сам стрелявший скрылся с оружием и был объявлен в розыск.

Утром 13 октября после ночи поисков полицейские нашли тело Данилы Монахова. По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство. А позднее Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Халатность» в отношении лиц, которые способствовали парню в получении оружия.