Медикам дали не всю зарплату! Куда жаловаться?

Бердские медицинские работники возмущены тем, что их снова обделяют.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Ольга:

-Сколько можно! Нам, медицинским работникам, дали не всю зарплату, сколько можно, куда идти жаловаться?

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