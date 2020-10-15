В рубрику "Сообщи свою новость" написала Ольга:
-Сколько можно! Нам, медицинским работникам, дали не всю зарплату, сколько можно, куда идти жаловаться?
Медикам дали не всю зарплату! Куда жаловаться?
Бердские медицинские работники возмущены тем, что их снова обделяют.
В рубрику "Сообщи свою новость" написала Ольга:
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От редакции
Кто манипулирует с зарплатами медиков?
Аноним, 15 октября 2020 21:13
В прокуратуру
аноним, 15 октября 2020 21:18
составить петицию в интернете...и предать огласке... так что-бы и федеральные СМИ увидели
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