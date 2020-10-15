Мертвым нашли жаловавшегося на истощение профессора

В университете не смогли назвать причину смерти ученого. Но один из его коллег сообщил, что Николай Абаев покончил жизнь самоубийство, оставшись в одиночестве на самоизоляции.

Жаловавшегося на истощение профессора Николая Абаева нашли мертвым

Доктора исторических наук, профессора Бурятского госуниверситета (БГУ) Николая Абаева нашли мертвым, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу вуза.

В университете не смогли назвать причину смерти ученого. Однако в СМИ ранее появилась информация, что в период самоизоляции из-за коронавируса состояние Абаева сильно ухудшилось — историк страдал диабетом, анемией, жаловался на истощение.

Доцент школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета Андрей Ринчино сообщил в фейсбуке, что Абаев покончил с собой.

"Неясно, почему 70-летний профессор оказался без работы, общения, активной социальной жизни. Он неоднократно обращался за помощью к коллегам", — написал доцент.

До самоизоляции профессора навещал один из студентов, но потом молодой человек попал в больницу. Позднее красноярские, тувинские и бурятские ученые организовывали сбор средств для коллеги.

Николай Абаев был востоковедом, буддологом, китаеведом, исследователем чань-буддизма и тенгрианства. Помимо БГУ, он преподавал в Тувинском госуниверситете. Он был удостоен звания заслуженного деятеля науки Тувы. Кроме того, Абаев —один из авторов словаря "Буддизм" и энциклопедического словаря "Китайская философия".

Ученый опубликовал более трехсот научных публикаций на русском, английском, корейском, китайском, монгольском и болгарском языках. Николай Абаев некоторое время был депутатом Верховного Хурала Тувы.