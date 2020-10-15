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Это увеличивает в 9 раз риск умереть от COVID-19. У вас оно есть?

20:47 15.10.2020 Фото: pexels.com
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Неблагоприятное развитие заболевания может также отчасти быть вызвано дефицитом витамина в организме, заявил ученый.

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Академик РАН назвал в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе фактор
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Риск смерти после коронавируса у россиян с ожирением возрастает в девять раз. Такой фактор назвал академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, передает «Интерфакс».

«Риск тяжелого течения увеличился более чем в семь раз у пациентов с ожирением, и почти в девять раз — риск летального исхода», — сказал Шляхто. Также он отметил, что неблагоприятное развитие заболевания может отчасти быть вызвано дефицитом витамина D в организме.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что одним из осложнений коронавирусной инфекции может стать нарушение свертываемости крови. Он назвал такое осложнение «одним из грозных» и подчеркнул, что оно может коснуться пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также людей с тромбофилическими предрасположенностями.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 — их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления.

COVID-19 академик коронавирус пандемия риск смерти Евгений Шляхто
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