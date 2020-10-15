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СМИ: Задержали за махинации с землей главу Толмачевского сельсовета в Новосибирской обалсти

21:11 15.10.2020 Фото: нртр.рф
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Ранее жителя Новосибирска обвинили в попытке сжечь здание сельсовета. Пожар связали с попыткой чиновников «замести следы» после незаконной продажи земельных участков.

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Задержан глава администрации Толмачёвского сельсовета Николай Захаров

Руководитель администрации Толмачёвского сельсовета рядом с Новосибирском Николай Захаров задержан. Его могут подозревать в махинациях с землей.

О задержании Захарова Тайге.инфо сообщили близкие к сельсовету источники. Его могут подозревать в продаже участков, которые были территориями общего пользования (ТОП), считают собеседники редакции. В приемной Захарова сказали, что чиновник находится в отпуске.

В интервью газете «Новосибирский район. Территория развития» под заголовком «Перспективное будущее» в 2016 году Захаров сообщал, что готов «к плотному графику и морально тяжелой работе».

«Это моя малая родина. И ее судьба мне, как коренному жителю, глубоко не безразлична. Поэтому и решил возглавить местную администрацию, — объяснял чиновник. — В прошлом году стал народным избранником. А 16 декабря коллеги-депутаты оказали мне большое доверие — избрали главой муниципального образования. К тому же я решил, что мне это по силам».

Ранее сообщалось, что жителя Новосибирска обвинили в попытке сжечь здание Толмачёвского сельсовета в апреле 2020 года. Он залез в кабинет управления земельных отношений администрации и поджег его. Источник Тайги.инфо связал пожар с попыткой чиновников «замести следы» после незаконной продажи земельных участков.

По данным СМИ, Захарову инкриминируют 11 преступных эпизодов.

глава администрации задержан инкриминируют махинации с землей Николай Захаров
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От редакции

Есть честные чиновники?

Шок, 15 октября 2020 21:31
Во всех сельсоветах вдоль Федералок есть такая такая по земле. И всех есть за что пересажать. Что в Мичуринском в Искитимском, что в Толмачевском, без разницы...

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