Чем озадачит Зеленский украинцев на всеобщем опросе во время местных выборов?

Ранее президент Украины призвал граждан участвовать в голосовании и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу он их не озвучил.

В офисе Зеленского назвали все пять вопросов для всеукраинского опроса

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам в день местных выборов, 25 октября, сообщает интернет-издание "Новое время".

По информации СМИ, список будет выглядеть следующим образом:

1Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?



2Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?3Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?4Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для облегчения боли тяжелых больных?5Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев участвовать в голосовании и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу он их не озвучил.

Очередные местные выборы, которые парламент Украины назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольной Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители ДНР и ЛНР могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.

В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.