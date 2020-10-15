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Чем озадачит Зеленский украинцев на всеобщем опросе во время местных выборов?

21:31 15.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Ранее президент Украины призвал граждан участвовать в голосовании и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу он их не озвучил.

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В офисе Зеленского назвали все пять вопросов для всеукраинского опроса

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам в день местных выборов, 25 октября, сообщает интернет-издание "Новое время".

По информации СМИ, список будет выглядеть следующим образом:
1Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
3Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для облегчения боли тяжелых больных?
5Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев участвовать в голосовании и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу он их не озвучил.

Очередные местные выборы, которые парламент Украины назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольной Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители ДНР и ЛНР могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей.

В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.

выборы ДНР и ЛНР каннабис опрос Владимир Зеленский
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