Сняли видео, как лежат с трупом пациенты инфекционки в палате с забитыми окнами при +20 на улице

Вместо крана с проточной водой на стене висит рукомойник. На одной из кроватей, рядом с больными, лежит накрытое покрывалом тело умершей женщины в Ростовской больнице.

В одной из больниц Ростовской области пациенты лежат в душной палате с трупом

В одной из больниц Ростовской области пациенты вынуждены находиться в душной палате с телом умершего человека. О ситуации в инфекционном отделении больницы Кагальницкого района рассказала дочь одной из пациенток.

“Моя мама лежит в больнице с пневмонией в МБУЗ Кагальницкого района Ростовской области. На улице +24, окна заклеены плёнкой, вентиляции нет, помещение не проветривается, а в палате лежит мёртвый человек! Женщина умерла вчера ночью. Что за беспредел происходит?», – возмущается девушка.

В доказательство своих слов она сняла видео из палаты. В нем видно, что окна в помещении действительно заклеены плёнкой и палата не проветривается. Вместо крана с проточной водой на стене висит рукомойник, а вода стекает в обычное пластиковое ведро.

На одной из кроватей, рядом с пациентами, лежит накрытое покрывалом тело умершей женщины.

«Вот вообще не удивлена, скоро по больницам трупы будут горой складывать», – оставила комментарий под видео одна из участниц обсуждения.

«Зато вторую вакцину зарегистрировали. Первой видимо не всем хватит. Одни прорывы, некогда трупов вывозить», – добавил другой пользователь.