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Путин подтвердил: обостряется проблема с безработицей по всей стране

21:56 15.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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В ходе встречи президент попросил главу КЧР доложить о ситуации с безработицей в регионе. Ставку делают на туризм и сельское хозяйство.

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Путин заявил об обострении проблемы безработицы в разговоре с главой КЧР

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым отметил высокий уровень безработицы в республике и заявил, что эта проблема сейчас обостряется по стране в целом.

Путин 15 октября провел рабочую встречу с Темрезовым, сообщает сайте Кремля.

В ходе встречи президент попросил главу КЧР доложить о ситуации с безработицей в регионе. "Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране. Какие здесь у вас есть соображения по поводу того, что можно сделать в сегодняшней ситуации и нужно сделать дополнительно?" - спросил Путин Темрезова.

Глава КЧР ответил, что власти республики видят решение в создании и развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных мест как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

"У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма – это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса", - рассказал Темрезов.

Глава КЧР добавил, что в сельском хозяйстве планируется создать более 3 тысяч рабочих мест к 2023 году.

безработица мультипликатор проблемы Владимир Путин Рашид Темрезов
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