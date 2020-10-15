Захлестнул COVID-19: Резервные 300 коек для ковид-пациентов готовы развернуть в Новсибирской области

В регионе увеличивают штат поликлиник для борьбы с коронавирусом. В ближайшее время 100 молодых специалистов придут работать в систему здравоохранения. Власти боятся массовых вспышек.

Власти Новосибирской области ведут усиленную борьбу с коронавирусом

В региональном правительстве отметили: ситуация сложная, но находится под контролем

В Новосибирской области увеличивают штат поликлиник для борьбы с коронавирусом. В ближайшее время 100 молодых специалистов придут работать в систему здравоохранения.

Нагрузка на врачей серьезно выросла. В инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 и подозрением на него находится почти 3 тысячи человек. В резерве ─ 300 свободных коек. В случае необходимости, в областном Минздраве готовы развернуть дополнительные места.

В напряженном режиме работает амбулаторное звено. Поликлиникам разрешили отложить диспансеризацию и профосмотры на две недели. Ко второй волне коронавируса добавился и рост заболевания ОРВИ. Количество вызовов на дом выросло в 10 раз.

«Наши медицинские учреждения работают до последнего вызова. Вчера обходили до 11 часов вечера. Если не удаётся попасть домой, то обязательно осуществляется созвон и обсуждаются вопросы, связанные с заболеванием. Вызов может быть передан скорой помощи», ─ сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 15 октября.

Для лечения пациентов новосибирские власти планирует закупать лекарства от коронавируса для бесплатной раздачи. Препарат дорогостоящий. В первой партии приобрели около 1000 упаковок. Окончательное решение примут 16 октября на внеочередном заседании правительства, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

За последние сутки коронавирус выявили еще у 127 человек. На ИВЛ ─ 25 пациентов. Главный инфекционист области Лариса Позднякова подчеркнула: по сравнению с весной, в настоящее время в регионе больше больных с тяжелым течением инфекции.

«Мы в весенне-летнем сезоне набрали обороты в течение 4-х месяцев, теперь ─ в течение 3-4 недель. Сегодня большее количество пациентов имеет течение коронавирусной пневмонии, больше пациентов кислородпотребных, кислородзависимых», - добавила Позднякова.

Ситуация сложная, но под контролем, подчеркнули в региональном правительстве. Руководитель областного оперативного штаба по коронавирусу Юрий Петухов призвал руководителей всех новосибирских предприятий перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы. А всем новосибирцам, которые в силу возраста находятся в группе риска, настоятельно рекомендовал сократить круг контактов и придерживаться режима самоизоляции. То, как регион переживёт вторую волну, во многом зависит от соблюдения жителями области противоэпидемических правил: строгое соблюдение масочного режима в общественных местах, торговых центрах, магазинах, аптеках, общественном транспорте. К сожалению, масочный режим новосибирцами часто не соблюдается.

«Нам важно не допустить вспышек среди коллективов, поэтому все должны соблюдать температурный и масочный режим, социальную дистанцию, чтобы более спокойно пройти этот непростой период», ─ сказал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.