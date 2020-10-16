16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Следующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября

17:45 16.10.2020
0

28 октября 2020 – выходит спецвыпуск о культуре и историческом наследии Бердска.

% name% title
Газета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!

Дорогие читатели!

28 октября 2020 – выходит спецвыпуск о культуре и историческом наследии Бердска. Это истории о бердчанах, история нашего города , жизнь и развитие Бердска сейчас.

Далее по графику: 18 ноября – спецвыпуск, посвященный медицине, 16 декабря - спецвыпуск, посвященный Конституции и правам граждан.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 28 октября 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Приглашаем наших партнеров разместить рекламу в наших спецвыпусках. Тем самым вы поможете команде нашей редакции оставаться на плаву.

газета газета курьер среда бердск историческое наследие Бердска культура Бердска свежий выпуск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Купите номер "Курьер.Среда.Бердск" - поддержите газету.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске
18:11 16-10-2020
В огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске
Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк
18:00 16-10-2020
Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк
БердскЭто война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске
17:55 16-10-2020
Это война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске
Деньги не пахнут: полицейский торговал адресами покойников. Цена одного тела - 10 000 рублей 1
17:45 16-10-2020
Деньги не пахнут: полицейский торговал адресами покойников. Цена одного тела - 10 000 рублей
БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября
17:45 16-10-2020
Следующий выход газеты
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 10.10 по 16.10.2020 в Бердске
17:42 16-10-2020
Онлайн некролог: Кто умер с 10.10 по 16.10.2020 в Бердске
Владелец Zara закроет в России некоторые магазины
17:40 16-10-2020
Владелец Zara закроет в России некоторые магазины
Радость Мантурова: он обозначил словом "круто" обрушение рубля. Это полезно для производителей, поддержки пока они пусть не ждут
17:39 16-10-2020
Радость Мантурова: он обозначил словом
БердскСколько детей должны заболеть COVID-19 в Бердске для перевода школ на дистанционку? Роспотребнадзор назвал цифру 2
17:30 16-10-2020
Сколько детей должны заболеть COVID-19 в Бердске для перевода школ на дистанционку? Роспотребнадзор назвал цифру
Колл-центры 124 и 103 по ОРВИ и COVID-19 принимают звонки ежедневно до 23 часов в Бердске, Искитиме и других городах и селах региона
17:30 16-10-2020
Колл-центры 124 и 103 по ОРВИ и COVID-19 принимают звонки ежедневно до 23 часов в Бердске, Искитиме и других городах и селах региона