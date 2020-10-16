Как отрастить бороду: Главные правила для роста

Это миф, что частое бритье стимулирует рост волос. Люди так думают, потому что отрастающие «пеньки» выглядят толще и гуще, но это визуально заблуждение, как только они отрастут, все изменится.

Отрастить бороду это только половина дела - не менее важно за ней правильно ухаживать

Она не только придает мужественности, но и говорит о том, что человек разбирается в модных тенденциях. Вы из таких персонажей? Тогда читайте о том, как отрастить бороду в домашних условиях.

Видео-признание актера Сергея Романовича из сериала «Кухня» вызвало бурю обсуждений и откликов. А иногда даже осуждений: мол, не мужское это дело красоту таким образом наводить.

Дело в том, что Сергей давно мечтал о густой бороде, но своя не торопилась расти и колоситься. И тогда актер решился на кардинальный шаг - пересадил волосяные луковицы с затылка на лицо.

О чем незамедлительно сообщил на своем канале на видеохостинге YouTube. И даже поделился деталями операции, которая длилась ни много ни мало 12 часов!

Пересадка волос - это, конечно, шаг серьезный. К счастью, большинство мужчин может обойтись «малой артиллерией» - просто начать отращивать бороду по всем правилам. В чем они заключаются? Об этом читайте ниже.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РОСТА БОРОДЫ

Вот совет от автора самого бородатого блога в интернете (существует с 1996 года!) Стивена Глока. Он утверждает, что самая большая ошибка новичков в этом нелегком деле - желание сделать все как можно быстрее.

Быстро не получится. Потребуется примерно полгода.

Так что наберитесь терпения и приготовьтесь не брить и даже не подравнивать «ростки».

И держитесь от соблазна формировать или лепить бороду в процессе отращивания - к этому ответственному моменту можно приступать, когда «наберете массу» и стилисту будет с чем работать.

КСТАТИ



Все еще сомневаетесь - отращивать или нет? Тогда вот вам еще один аргумент «за». По результатам недавнего исследования ученых из Университета Южного Квинсленда, опубликованного в журнале Radiation Protection Dosimetry, борода на лице защищает кожу от пагубного влияния ультрафиолета. А следовательно, и от рака кожи.

СОВЕТЫ ДЕРМАТОЛОГА: ГОТОВИМ «ПОЧВУ»

Дерматокосметолог Алина Качиньска с ходу охлаждает пыл - толщина и густота волос на 85% зависит от ваших генов. Поэтому даже при самых больших усилиях будьте готовы к тому, что из жидких волос сделать львиную гриву не получится.

Тем не менее, 15% в запасе у вас все-таки есть, и грех этим не воспользоваться. Ну, а чтобы эффект был максимальным, прислушайтесь к следующим советам:

Раз в неделю делайте пилинг лица, это поможет избавиться от отмерших клеток эпидермиса (они замедляют рост волос) и избавиться от вероятных бактерий.

Каждый раз после умывания используйте увлажняющий лосьон, чтобы поддерживать кожу увлажненной и не забивать фолликулы отмершими чешуйками кожи.

По мере роста волос может появляться зудящая сыпь. Чтобы предупредить ее появление, попробуйте специальный шампунь для бороды (можно купить в барбершопе) или просто обычный шампунь против перхоти, это поможет смягчить раздражение.

В плане еды налегайте на протеин и насыщенные жиры. Первый помогает росту здоровых волос, включая растительность на лице, а в комплексе с правильными (насыщенными) жирами повышает уровень тестостерона - ключевой фактор, стимулирующий рост волос.

Запаситесь комплексом витаминов группы В. Особенно важно, чтобы вы в достатке получали B7, также известный как биотин, он регулирует белковый и жировой баланс в организме и содержится в орехах, печени и почках, а также яичных желтках.

Пейте много воды и избегайте обезвоживания, иначе сухость и шелушение кожи не дадут спокойно отрастить бороду.

На заметку

Это миф, что частое бритье стимулирует рост волос. Люди так думают, потому что отрастающие «пеньки» выглядят толще и гуще, но это визуально заблуждение, как только они отрастут, все изменится. А чтобы вам не было так обидно, по секрету скажем, что с точно такой же проблемой «пеньков» сталкиваются женщины, когда бреют станком ноги и область бикини.

СОВЕТЫ БАРБЕРА-СТИЛИСТА

После того, как вы отрастите необходимую длину бороды (вы еще не забыли про 4-6 месяцев?), пора переходить к следующему этапу. Формировать очертания.

И делать это лучше все-таки у специального мастера –барбера, иначе по незнанию и неопытности можете испортить все месячные труды. Кроме того, стилист знает все тенденции и веяния моды. И способен на глаз определить, какому типу лица какой стиль бороды подойдет лучше.

Так что пусть мастер вылепит вам правильную форму, а потом вы сможете самостоятельно подравнивать и корректировать ее дома.

Для этого в домашних условиях используйте электрический триммер или специальную машинку для стрижки волос (их главное отличие в размерах).

Подстригайте бороду постепенно. По мере роста. Максимальное укорачивание - по бокам.

Важно избегать неровностей - это первое, что бросается в глаза при «непрофессиональной» бороде. Особое внимание уделяйте растительности над верхней губой, немедленно расправляйтесь с топорщимся клоком, если такой вдруг наметился.

Борода может идти ровно по линии челюсти или под подбородком. А вот шея должна оставаться открытой - ориентируйтесь по кадыку.

Самый простой способ сделать вырез: приложите сложенные вместе указательный и средний палец к своему кадыку и нарисуйте воображаемую букву «U» от одного уха к другому. Брейте ровно по образовавшейся линии.

Если у вас волосы от природы ну совсем редкие, лучше отказаться от отращивания бороды и ограничиться брутальной щетиной или эспаньолкой.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА БОРОДОЙ ДОМА

Отрастить бороду это только половина дела - не менее важно за ней правильно ухаживать. Вот несколько важных правил.

Мыть бороду важно так же часто, как и волосы. То есть, каждый день. Для этого подойдет обычный шампунь, а вот мыло использовать не стоит, кожа начнет шелушиться.

Важно также каждый день расчесывать бороду. Утром и вечером. Это необходимо не только для того, чтобы избежать спутанных волос (хотя это тоже), но и чтобы удалить из нее кусочки пищи, пуха, и прочих мелочей, которые могут запутаться в вашей растительности. Помните Маяковского с его незабвенным «в усах капуста где-то недокушанных, недоеденных щей» и старайтесь не попадать в такое неловкое положение.

Чтобы волоски не топорщилась, используйте репейное или пальмовое масло. Или специальный кондиционер для бороды. Как вариант, подойдет обычный косметический воск, только перед первым использованием сделайте тест на аллергическую реакцию.

После душа не сушите бороду феном - достаточно промокнуть ее хорошенько сухим полотенцем.

Инвестируйте в правильные инструменты, такие как триммер для бороды и ножницы. У вас должен быть широкий редкий гребень и узкая частая гребенка.

Регулярно корректируйте форму, чтобы потом не пришлось начинать все с нуля.

Усы требуют ухода не меньше самой бороды. Регулярно их расчесывайте, обрезайте лишние волоски над верхней губой. Используйте специальные ножницы для усов и воск для придания формы.

Но в любом случае будьте готовы к тому, что волосы отлично впитывают запахи. Поэтому и бороду, и усы мойте регулярно.

Для кардинального решения вопроса попробуйте лазерную эпиляцию. Это избавит вас от рутинной ежедневной работы по уходу и коррекции формы. Но это недешевое удовольствие, а главное, если результат не понравится, придется долго ждать, когда волосы начнут снова отрастать. Так что несколько раз все взвесьте, прежде чем решаться на такой шаг.

Источник: kp.ru