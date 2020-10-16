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Общество / Работа

Андрей Ургант находится на грани бедности. Работы нет, надежда только на сына

10:38 16.10.2020 Фото: wikimedia.org
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Ургант-старший далеко не первый из российского шоу-бизнеса, кто жалуется на убытки из-за пандемии.

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Актёр рассказал, что также помогает дочери, которая живёт одна с двумя детьми

Актёр и телеведущий Андрей Ургант признался, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, у него нет заработка, так как он четыре месяца "просидел дома" без спектаклей, концертов и корпоративов, и ему практически не хватает денег на жизнь.

— Деньги сейчас заканчиваются. Я ещё помогаю дочери, которая живёт с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности, — поделился он.

Актёр отметил, если бы не надежда на сына — телеведущего Ивана Урганта — он вполне мог бы предположить, что в определённый момент ему придётся голодать. Артист также пожаловался, что работы в ближайшем будущем у него не предвидится — нет заказов на декабрьские корпоративы, которые обычно в это время уже расписаны.

Ургант-старший далеко не первый из российского шоу-бизнеса, кто жалуется на убытки из-за пандемии. Например, певец Олег Газманов рассказал о финансовых проблемах из-за отмены большого количества концертов, а композитор Виктор Дробыш поделился, что ему приходится оплачивать простои звёзд эстрады, однако отметил, что есть люди, которым гораздо хуже. А некоторые артисты меняют род деятельности, чтобы заработать денег. Так, актёр "Уральских пельменей" Андрей Рожков заявил, что устроился работать электриком, а экс-солист "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов пересел за руль такси и катает жителей Санкт-Петербурга.

Источник: life.ru

актер деньги заработок коронавирус пандемия Андрей Ургант Иван Ургант
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