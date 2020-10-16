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Деньги / Общество

"Хочешь, чтобы я тебя обеспечивала?": Самбурская высмеяла зарплаты пожарных

10:58 16.10.2020 Фото: instagram.com
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Месячную зарплату пожарного она зарабатывает за день, намекнула артистка.

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Актриса Настасья Самбурская попала в скандал из-за резких заявлений в соцсети

Актриса Настасья Самбурская попала в скандал из-за резких заявлений в соцсети. Отвечая на вопросы подписчиков, она заявила, что не стала бы связывать свою жизнь с мужчиной, ели тот зарабатывает не много.

Так, Самбурскую спросили, вышла бы она замуж за пожарного. В ответ актриса привела данные о средней зарплате сотрудников этого подразделения МЧС и сообщила, что такой суммы едва хватит на оплату ее коммуналки и парковки. Месячную зарплату пожарного она зарабатывает за день, намекнула артистка.

"Мы как жить-то будем? - задалась она вопросом. - Или хочешь, чтобы я тебя обеспечивала?".

На замечание одного из подписчиков, что если барышня мыслит только финансовыми категориями, это означает, что она просто еще никогда не встречала настоящую любовь, последовал еще более жесткий ответ. Самбурская заявила, что "полжизни корячилась, горбатилась, образование получала, работала", а теперь появится "принц-романтик, сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом", но это не значит, что она должна делиться с ним заработанным.

Последовал еще один комментарий от уже начинающей заводиться аудитории: очень многие люди в России работают еще больше и тяжелее, но им платят мало, так как многие важные профессии плохо оплачиваются.

"Кто запрещал им выбрать профессию, которая смогла бы их обеспечить?" - отрезала Самбурская.

Источник: mk.ru

актриса жених заработок зарплата пожарный скандал Настасья Самбурская
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