Главные вопросы про материнский капитал: Есть ли способы получить материнский капитал "живыми" деньгами?

Сейчас разрешили тратить материнский капитал на ремонт. Придется ли при этом выделять детям долю?

Материнский капитал кажется замечательными "бесплатными деньгами", пока не попытаешься ими воспользоваться

Материнский капитал кажется замечательными "бесплатными деньгами", пока не попытаешься ими воспользоваться. Многочисленные условия, ограничения и правила часто ставят родителей в неудобное положение, а недостаточное знание правил обращения с этим видом господдержки и вовсе приводит к тому, что люди нарушают закон – осознанно или нет. Юристы ответили на самые наболевшие вопросы о материнском капитале.

Как определить размер доли, которой родители обязаны наделить ребенка, если жилье приобретено с помощью материнского капитала?

Существует два варианта выделения долей в праве собственности на жилое помещение с участием материнского капитала.

Первый вариант: если жилое помещение приобретено исключительно за счет средств материнского капитала, то доли родителей и детей будут равными.

Второй вариант: если жилье покупается с использованием маткапитала, то соглашение о выделении долей не обязательно должно предусматривать равенство долей всех членов семьи.

Впрочем, случаи, когда жилье приобретается полностью на средства материнского капитала, довольно редки. В крупных городах стоимость даже однокомнатной квартиры намного превосходит сумму материнского капитала. Поэтому обычно им оплачивается часть стоимости жилого помещения.

В связи с этим размер доли в праве собственности определяется исходя из равенства долей родителей и детей именно на средства материнского капитала, а не на все средства, на которые было приобретено жилье – это установил Верховный суд. То есть, к примеру, если при наличии двух детей и стоимости квартиры в 2 миллиона рублей только 250 тысяч рублей родители направят в счет оплаты ипотеки или покупки квартиры, то доля детей будет составлять 1/16 у каждого, а родительская – 7/16 у каждого.

Долю детей можно и уменьшить. Если соглашением предполагается уменьшение доли несовершеннолетнего, потребуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства (Письмо ФНП от 01.07.2016 N 2305/03-16-3).

Кто и как контролирует, что доля была выделена?

Контроль исполнения обязательств осуществляется прокуратурой, в рамках проводимых проверок целевого использования государственных средств на выплату средств материнского (семейного) капитала; выполнения гражданами, реализовавшими свое право на распоряжение средствами материнского капитала путем улучшения жилищных условий, обязанности улучшить жилищные условия и оформить приобретенное жилое помещение в общую собственность родителей и детей.

Прокуратура наделена полномочиями обращаться в суд с исками в интересах несовершеннолетних детей, о признании за ними права общей долевой собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, в котором несовершеннолетние дети, несмотря на обязательство лица, получившего сертификат, не наделены долями в праве общей собственности.

Прокуратура выходит в суд с исками к родителям о взыскании суммы материнского капитала в пользу детей. Она также может, усмотрев в этом ненадлежащее исполнение родителями их обязанностей, направить административный материал по подведомственности в органы полиции.

Есть ли способы получить материнский капитал "живыми" деньгами?

Средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету, а обналичивание средств материнского капитала является нарушением закона.

Часто используемая схема – это займы под материнский капитал. Раньше любая фирма без контроля со стороны Центробанка или еще кого-либо могла выдать семье заем, если на квартиру наложено обременение в пользу заимодавца. С помощью таких фирм нередко обналичивался материнский капитал. Теперь же Пенсионный фонд будет переводить материнские деньги, направляемые на покупку жилья, только следующим организациям: банкам; кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным кооперативам, при условии, что те существуют не менее 3 лет; АО "Дом.РФ".

Одна из схем обналичивания материнского капитала, существовавшая долгое время, заключалась в покупке ветхого жилья, в котором, по сути, жить было невозможно. При этом по документам все было в порядке, только вот улучшения жилищных условий не было, а именно улучшение жилищных условий для семей с детьми является одной из целей использования материнского капитала.

С 29 марта 2019 года органы Пенсионного фонда обязаны делать запросы в местные органы жилищного надзора и контроля о состоянии жилья, приобретаемого за счет материнского капитала. И если выяснится, что жилое помещение непригодно для проживания, или многоквартирный дом, в котором находится жилье, признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, то заявление о распоряжении материнским капиталом не удовлетворят.

Таким образом, единственный способ получить "живые" деньги, это одно из направлений распоряжения материнским капиталом – получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Как накажут, если родители обналичили материнский капитал и потратили на какие-либо текущие нужды? И накажут ли, если это были нужды ребенка (одежда, питание, врачи)?

Махинации с маткапиталом могут представлять собой мошенничество, подкуп должностных лиц, подделку документов, самостоятельно либо организованной группой. В любом случае, квалификацией действий занимаются правоохранительные органы.

Любое обналичивание средств маткапитала незаконно и является уголовным преступлением, и не имеет значение, куда вы потратили денежные средства.

Чаще всего деяние квалифицируется по статье 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат. Наказание зависит от тяжести содеянного:

- мошенничество путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, предусматривает штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев;

- то же деяние группой лиц по предварительному сговору наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового;

- то же деяние, совершенное одним лицом либо группой лиц в сговоре с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового;

- то же деяние, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Наказание также включает в себя возврат незаконно полученных денег государству.

Сейчас разрешили тратить материнский капитал на ремонт. Придется ли при этом выделять детям долю?

Да, доли детям выделять придется.

Как уговорить опеку согласовать рефинансирование ипотеки, если квартира была приобретена с помощью материнского капитала?

При рефинансировании ипотечного кредита заключается новый договор залога недвижимости (ипотеки), то есть возврат первоначального кредита осуществляется за счет получения нового кредита. Но при погашении первоначального кредита, как следует из письма Ассоциации российских банков от 03.07.2018 N А-03/5-167 "О рефинансировании кредитов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала", происходит снятие обременения, а следовательно далее происходит оформление права собственности на всех членов семьи, детей и родителей с выделением соответствующих долей. И только после этого происходит оформление ипотеки объекта недвижимости за счет нового кредита.

Ипотека жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетним, которая обеспечивает исполнение обязательств по новому кредиту, в силу норм закона должна быть оформлена с согласия органа опеки и попечительства.

В настоящее время принят в первом чтении законопроект № 880655-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения процедуры перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей с детьми". Планируется упростить рефинансирование ипотечных кредитов и усилить защиту покупателей недвижимости.

В частности, не потребуется согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог новому кредитору недвижимости, где проживает семья с детьми. Речь идет о случае, когда заемщики обращаются за более выгодным ипотечным кредитом, чтобы полностью погасить тот, за счет которого наряду с маткапиталом они приобрели указанное жилье.

Кроме того будет зафиксировано, что при рефинансировании кредита не потребуется согласие прежнего залогодержателя на регистрацию ипотеки. Данное правило будут применять в случае выдачи нового кредита на полное покрытие старого. Положение касается любых ипотечных кредитов, а не только тех, которые использовались вместе с маткапиталом.

Также предложено включать в ЕГРН сведения об использовании маткапитала для улучшения жилищных условий. Информация поможет снизить риск покупки недвижимости, долю в праве собственности на которую в нарушение закона не оформили на детей.

Какие действия с материнским капиталом позволяют не выделять долю детям?

Иные направления распоряжения материнским капиталом (на образование, на пенсию мамы и так далее), не связанные с улучшением жилищных условий, не предполагают выделение детям долей. Если вы направляете данные средства на улучшение жилищных условий, вы обязаны выделить доли детям.

Можно ли пустить материнский капитал на покупку жилья на вторичном рынке?

Да, конечно. Необходимо, чтобы жилое помещение было пригодным для проживания, не было признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В противном случае наличие информации о непригодности жилья или признании его аварийными подлежащим сносу или реконструкции является основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала.

Допустимо ли использовать только часть материнского капитала на покупку жилья, а другую часть пустить на иные нужды? Скажется ли это на размере обязательной детской доли?

Да, при этом как указывалось ранее (см. ответ на первый вопрос), размер детской доли в имуществе будет определяться стоимостью израсходованного на жилье маткапитала в долевом отношении к стоимости всего жилья.

Источник: ria.ru