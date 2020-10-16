500 миллионов списанных долгов за 5 лет

Именно такую сумму мы помогли списать своим 555 клиентам через процедуру банкротства физических лиц.

Когда в 2015 году в России вступили в силу поправки в Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предполагалось, что они вытащат россиян из кредитной кабалы за счет простого механизма списания долгов.

На практике оказалось, что эта процедура не так проста.

Во-первых, чтобы освободиться от кредитных обязательств, гражданину нужно подготовить и подать в суд исковое заявление, оформленное в соответствии с критериями, и пройти череду малоприятных судебных заседаний.

Во-вторых, гражданину нужно провести полную оценку своей ситуации и собрать справки, подтверждающие его финансовую несостоятельность.

Ещё один подводный камень — это высокая стоимость юридических услуг по сопровождению процедуры банкротства. Цены начинаются от 100 000 рублей. Это часто непосильная нагрузка для людей, которые и без того находятся в сложном положении.

Что делать?

В рамках закона гражданин самостоятельно может обратиться в суд для объявления себя банкротом. При этом большую часть забот возьмут на себя специалисты нашей компании.

Проанализируем риски, финансовое состояние, расскажем о возможных вариантах развития событий, проанализируем пакет документов и составим список недостающих;

Оформим правильное заявление о признании несостоятельным (банкротом) с обязательными приложениями в соответствующий арбитражный суд.

Такая услуга доступна для любого региона и может быть оказана дистанционно, при этом стоимость ее всего 30 тысяч рублей.

Вам останется только подать готовый комплект документов в арбитражный суд, присутствовать на судебных заседаниях и контролировать завершение процесса через сайт суда.

Не играйте в кредитные догонялки, всегда пользуйтесь альтернативным решением.

Обращайтесь в юридическую компанию «Альтернатива», мы поможем вернуть вам деньги.

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