500 миллионов списанных долгов за 5 лет

Когда в 2015 году в России вступили в силу поправки в Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предполагалось, что они вытащат россиян из кредитной кабалы за счет простого механизма списания долгов.
На практике оказалось, что эта процедура не так проста.
Во-первых, чтобы освободиться от кредитных обязательств, гражданину нужно подготовить и подать в суд исковое заявление, оформленное в соответствии с критериями, и пройти череду малоприятных судебных заседаний.
Во-вторых, гражданину нужно провести полную оценку своей ситуации и собрать справки, подтверждающие его финансовую несостоятельность.
Ещё один подводный камень — это высокая стоимость юридических услуг по сопровождению процедуры банкротства. Цены начинаются от 100 000 рублей. Это часто непосильная нагрузка для людей, которые и без того находятся в сложном положении.
Что делать?
В рамках закона гражданин самостоятельно может обратиться в суд для объявления себя банкротом. При этом большую часть забот возьмут на себя специалисты нашей компании.
Проанализируем риски, финансовое состояние, расскажем о возможных вариантах развития событий, проанализируем пакет документов и составим список недостающих;
Оформим правильное заявление о признании несостоятельным (банкротом) с обязательными приложениями в соответствующий арбитражный суд.
Такая услуга доступна для любого региона и может быть оказана дистанционно, при этом стоимость ее всего 30 тысяч рублей.
Вам останется только подать готовый комплект документов в арбитражный суд, присутствовать на судебных заседаниях и контролировать завершение процесса через сайт суда.
Не играйте в кредитные догонялки, всегда пользуйтесь альтернативным решением.
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