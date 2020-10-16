Аспирин для разжижения крови: Кому точно запрещено его принимать

Основные побочные эффекты аспирина возникают, когда он раздражает желудок, вызывая изжогу, тошноту или рвоту.

Аспирин является одним из старейших лекарств, все еще широко используемых в мире

Аспирин является одним из старейших лекарств, все еще широко используемых в мире. Он относится к классу лекарств, называемых салицилатами, и действует, подавляя выработку определенных веществ в организме, которые вызывают боль, лихорадку и воспаление.

Как действует аспирин

Аспирин и другие препараты действуют против боли, предотвращая выработку простагландинов, химических посредников, которые вырабатываются организмом и вызывают воспаление, боль, лихорадку и отек. Аспирин останавливает выработку болеутоляющих простагландинов путем ингибирования фермента циклооксигеназы (ЦОГ), который участвует в их производстве.

Еще одним важным эффектом аспирина является предотвращение образования тромбов в артериях. Этот антикоагулянтный эффект аспирина достигается за счет уменьшения липкости тромбоцитов в крови, что ухудшает их способность слипаться и образовывать сгусток.

Аспирин от болезней сердца и инсульта

Доза аспирина используется врачами как часть первоначального экстренного лечения сердечного приступа. Ежедневный прием низких доз аспирина (от 100 до 150 мг/сут) рекомендуется для предотвращения повторного сердечного приступа у людей, которые уже перенесли его, если только у человека нет аллергии на аспирин. Ежедневные низкие дозы аспирина также можно принимать для предотвращения инсульта и транзиторных ишемических атак у людей, перенесших предыдущий инсульт.

Но рекомендации отличаются для людей, у которых никогда не было сердечного приступа или инсульта. Современные австралийские рекомендации не рекомендуют ежедневное применение низких доз аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у людей без сердечного приступа или инсульта в анамнезе, включая тех, кто считается подверженным высокому риску. Это происходит потому, что риск побочных эффектов перевешивает преимущества для этих людей.

Принимать только низкие дозы аспирина следует только по указанию врача. Всегда нужно обсуждать с врачом риски и преимущества любых лекарств, прежде чем принимать их.

Побочные эффекты аспирина

Большинство людей не испытывают никаких побочных эффектов при приеме аспирина; однако некоторые люди будут страдать от них.

Основные побочные эффекты аспирина возникают, когда он раздражает желудок, вызывая изжогу, тошноту или рвоту.

Поскольку аспирин разжижает кровь, затрудняя ее свертывание, прием аспирина может увеличить риск кровотечения, в том числе кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Кровотечение из желудка или кишечника является одним из самых серьезных побочных эффектов аспирина. По этой причине людям с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки обычно советуют не принимать аспирин.

Аспирин может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, что приводит к кожной сыпи, крапивнице, хрипам и затруднению дыхания. Реакция обычно наступает в течение часа после приема аспирина.

В больших дозах аспирин может вызвать звон в ушах (шум в ушах) или глухоту.

Люди, которые должны избегать употребления аспирина

Любой, кто испытывал аллергическую реакцию на аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, диклофенак, пироксикам и другие.

Люди с астмой, которые имеют в анамнезе симптомы астмы, вызванные аспирином или другими НПВП.

Любой, у кого в недавнем анамнезе была язвенная болезнь (язва желудка или двенадцатиперстной кишки) или кровотечение из желудка или кишечника.

Люди с гемофилией и другими нарушениями свертываемости крови.

Люди с тяжелыми заболеваниями печени или почек.

Женщины, которые беременны или кормят грудью.

Дети младше 16 лет не должны принимать аспирин для облегчения боли или лихорадки из-за риска развития синдрома Рейе, серьезного состояния.

Люди с подагрой должны избегать ежедневного приема низких доз аспирина.

Людям, принимающим обычный аспирин, может потребоваться прекратить прием аспирина за 7-10 дней до любой операции или стоматологической работы, чтобы снизить риск кровотечения. Врач или хирург сможет дать правильный совет по этому поводу.

Источник: rsute.ru