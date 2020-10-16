Чудесные поздравления 16 октября в День Анестезиолога

А начиналось все в 1846 году – 16 октября этого года зубной врач Томас Мортон провел, впервые в мире, операцию под эфирным наркозом. С тех пор 16 октября во всем мире признано Днем анестезиолога.

Прошло больше 160 лет с тех пор, как медицина нашла один из самых важных компонентов для сохранения человеческих жизней

Прошло больше 160 лет с тех пор, как медицина нашла один из самых важных компонентов для сохранения человеческих жизней. Этот компонент – анестезия – теперь постоянно применяется при хирургических операциях и даже во время визита к стоматологу. Различают целых три разновидности анестезии – общую, местную и спинномозговую.

А начиналось все в 1846 году – 16 октября этого года зубной врач Томас Мортон провел, впервые в мире, операцию под эфирным наркозом. С тех пор 16 октября во всем мире признано Днем анестезиолога.

Благодаря открытию Томаса Мортона были спасены тысячи человеческих жизней. Каждый день анестезиологи принимают участие в операциях, исход которых зависит в том числе и от мастерства и умений. Опытные, знающие анестезиологи – специалисты на вес золота, ни в чем не уступающие кардиохирургам или психиатрам.

День сегодня очень уникальный:

Анестезиологам — хвала!

Ты же доктор просто гениальный,

А работа очень тяжела!

Жизнь в руках ты держишь ежедневно,

На прибор внимательно глядишь

И переживаешь так душевно,

А порою неспокойно спишь.

Пусть тебе здоровья Бог подарит,

Чтоб хватило лет еще до ста.

Ты талантлив, экстраординарен,

Бесконечна в сердце доброта!

Поздравленья всем сегодня,

Кто несет свой долг большой,

Всем, кто даст анестезию,

Чтоб не мучился больной.



Вам хвала и уваженье,Никий вам поклон земной,Ведь без капельки сомненьяВ схватке с болью — вы герой,Легкой пусть работа будет,Пациенты все добры,Долгих лет вам и удачи,Терпенья, здравия, любви!

Со Всемирным днём анестезиолога! Желаю быть верным щитом от боли для пациентов и самым дорогим человеком для своей семьи. Удачи в работе и только положительных результатов, достатка в кармане, улыбки на лице, радости и счастья в каждом дне!

С Днем анестезиолога!

Здоровья и удачи.

Пусть труд Ваш благороднейший

С лихвой будет оплачен.

Пусть дома с пониманием

Относятся к работе,

Ведь Вы на жизнь повторный шанс



Порой больным даете.

Признательности от людей,

Подъема сил, успехов.

Пусть будет больше времени

Для отдыха и смеха.

Каждый анестезиолог

Знает — труд его не прост.

Операцию без боли



Обеспечит лишь наркоз.

Рассчитает точно дозу,

Усыпит и проследит,

Чтобы всё прошло отлично.

Никому не навредит.

Мы сегодня поздравляем

Уникальнейших врачей,

Им желаем лишь успеха,



Долгих и счастливых дней!

Ты действительно крутой,

Лучший в своем деле,

Подберешь наркоз любой,

Чтобы все балдели.

Обезболишь ты на раз

Все, что заболело,

Пожелать хочу сейчас



Жить легко и смело!

Пациентам даришь ты

Чувство эйфории.

Действует, как эликсир

Твоя анестезия.

С праздником хочу поздравить,

Милый доктор наш, тебя.

Чтоб наркоз давал ты четко,



Обстоятельно, любя.

Будет пусть здоровье крепким,

Радует тебя пусть жизнь,

Будь веселым оптимистом,

Не хандри, всегда держись.

Специалист, порой, незаменимый,

Его прихода с нетерпеньем ждут,

Его труд тонкий, кропотливый,



Все это в медицине признают.

Поздравить я от всей души хочу,

И пожелать анестезиологу-врачу:

Чтоб было меньше непростых моментов,

Спокойных адекватных пациентов!

Всемирный день анестезии!

Всех поздравляем от души,

Кто избавляет нас от боли.



Вы — ангелы в земной плоти.

Анестезия — жизнь без боли,

И это ваших рук добро.

Так будьте вы всегда здоровы,

На сердце будет пусть тепло!

В анестезии часть успеха,

Она — весомый, важный вклад.

Желаем счастья, мира, смеха,



Достойных премий и зарплат!

Анестезия вам не шутки.

Ведь без нее и на минутку

Сегодня докторам нельзя.

Я поздравляю вас, друзья!

Желаю точности в работе,

Чтоб были вы всегда в почете,

Лишь позитивного вокруг



И выдающихся заслуг!

Пусть боль коварна и сильна

Об этом знает точно каждый

Зато работа их видна

День их любой — особо важный!

Рискнуть успеть и победить

А значит, и спасти от боли

Ведь пациент... он должен жить



От Божьей то зависит Воли!Когда закончится наркоз...проснешься то есть...Робеть не смей, не надо слёзУспел на поезд!

Источник: pozdravok.ru