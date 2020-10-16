16 октября 2020 года - День дознания: Красивые поздравления в профессиональный праздник Дознавателей

Дознаватели — это тонкие психологи, которые в совершенстве владеют законодательной базой. Это люди, способные проникнуться чужой бедой и при этом принять единственно верное решение. Слова искренней признательности принимают они в свой праздник от благодарного населения.

Дознаватели — это тонкие психологи, которые в совершенстве владеют законодательной базой

Дознаватель — вот профессия, которая требует полной самоотдачи. Сотрудник дознания, общаясь с не самым благополучным контингентом, обязан в месячный срок провести расследование по делу. Чего это стоит, знают только сами специалисты. Создав в 1992 году спецподразделения дознавателей, МВД доверило этим людям не самую простую работу: выявлять, расследовать и раскрывать преступления, перечень которых насчитывает 87 составов.

А в профессиональный праздник — День дознания, который отмечается 16 октября, хочется отметить, что дело свое сотрудники знают и любят. Дознаватели — это тонкие психологи, которые в совершенстве владеют законодательной базой. Это люди, способные проникнуться чужой бедой и при этом принять единственно верное решение. Слова искренней признательности принимают они в свой праздник от благодарного населения.

В День службы дознания я пожелаю



Побольше признаний и чтоб раскрывалиВы все преступленья, все мелкие кражи,Все ссоры, проблемы, плохие продажи.

Желаю везенья большого в работе,

А дома — тепла, доброты и заботы.

Желаю зарплаты большой необычно,

А жизни — спокойной, веселой привычно.

Я желаю в день дознанья



Быстро получать признанья,Чтоб преступники боялисьИ с тобой не пререкались.

На работе повышенья,

Делового отношенья,

Чтоб карьера вверх летела,

И бабло в руках хрустело!

Поздравляю с Днём дознания. Пожелаю я здоровья и удачи, лёгких расследований и правильных выводов, справедливости и осторожности, внимательности и находчивости, везения и благополучия. Пусть голова всегда работает на 5+, пусть деятельность приносит успех, а жизнь — счастье и любовь.

Работа дознавателя

Важна и тяжела,

Минуты на работе нет

На личные дела,

Всех допросить и опросить,

Ко всем найти подход

И не сдаваться никогда,

А двигаться вперед,



Сегодня дознавателейМы будем поздравлять,Желаем счастье и любовьИм в жизни не терять!

Желаю в День дознания

Успехов и заслуг.

Чтоб больше было доброго,

Хорошего вокруг.

Чтоб были вы умнее всех,

Не знали пораженья.

Пусть вам везет во всем, всегда,

Все дни, без исключенья!

С Днем дознания сердечно

Поздравляю нынче я тебя!

Пусть всё время, бесконечно

Удивляет радостью судьба.

Пусть сбываются желанья,

Окружают счастье и уют.

А любовь, забота, пониманье

Дома пусть вас верно ждут.

Дознания день очень важен, друзья,

Без поздравлений сегодня нельзя.

Пожелаю во всем везенья, терпенья,

В работе присутствует пусть вдохновение.



Прекрасных стремлений и легких вам дел,В работе и жизни надежных людей

С праздником, сотрудник дознания!

Успеха тебе во всех начинаниях,

Здоровья больше, терпения, нервов,

По раскрытию был, чтобы ты среди первых!

В работе — везения, в доме — тепла,

В гору чтоб шли любые дела.



Спокойного отдыха, отпуск на море,Обходят тебя все печали и горе!

Твоя работа непроста,

Но ты отличный дознаватель!

Карьера пусть растет всегда,

Ведь в ней успеха показатель!

Желаю, чтобы преступления,

Как можно чаще, раскрывались,



Чтоб все желания и стремленияБез лишнего труда сбывались!

С Днем дознания поздравляю,

Всем сотрудникам желаю

Благ, здоровья и везения,

Всех желаний исполнение.

Правым делом свято место,

Пусть же будет мало места



Беспокойным дням опасным,Пусть мир радует прекрасным.

Узнать все тайные дела

Способны выяснить всегда.

Отдел дознания поможет

И факты на картину сложит.

Желаем вам успешной службы

И на работе крепкой дружбы,



Желаем, чтобы без проблем,Работали вы каждый день.

Источник: pozdravok.ru