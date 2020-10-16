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16 октября 2020 года - День дознания: Красивые поздравления в профессиональный праздник Дознавателей

08:05 16.10.2020 Фото: pixnio.com
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Дознаватели — это тонкие психологи, которые в совершенстве владеют законодательной базой. Это люди, способные проникнуться чужой бедой и при этом принять единственно верное решение. Слова искренней признательности принимают они в свой праздник от благодарного населения.

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Дознаватели — это тонкие психологи, которые в совершенстве владеют законодательной базой

Дознаватель — вот профессия, которая требует полной самоотдачи. Сотрудник дознания, общаясь с не самым благополучным контингентом, обязан в месячный срок провести расследование по делу. Чего это стоит, знают только сами специалисты. Создав в 1992 году спецподразделения дознавателей, МВД доверило этим людям не самую простую работу: выявлять, расследовать и раскрывать преступления, перечень которых насчитывает 87 составов.

А в профессиональный праздник — День дознания, который отмечается 16 октября, хочется отметить, что дело свое сотрудники знают и любят. Дознаватели — это тонкие психологи, которые в совершенстве владеют законодательной базой. Это люди, способные проникнуться чужой бедой и при этом принять единственно верное решение. Слова искренней признательности принимают они в свой праздник от благодарного населения.

В День службы дознания я пожелаю

Побольше признаний и чтоб раскрывали
Вы все преступленья, все мелкие кражи,
Все ссоры, проблемы, плохие продажи.

Желаю везенья большого в работе,
А дома — тепла, доброты и заботы.
Желаю зарплаты большой необычно,
А жизни — спокойной, веселой привычно.

Я желаю в день дознанья

Быстро получать признанья,
Чтоб преступники боялись
И с тобой не пререкались.

На работе повышенья,
Делового отношенья,
Чтоб карьера вверх летела,
И бабло в руках хрустело!

Поздравляю с Днём дознания. Пожелаю я здоровья и удачи, лёгких расследований и правильных выводов, справедливости и осторожности, внимательности и находчивости, везения и благополучия. Пусть голова всегда работает на 5+, пусть деятельность приносит успех, а жизнь — счастье и любовь.

Работа дознавателя
Важна и тяжела,
Минуты на работе нет
На личные дела,
Всех допросить и опросить,
Ко всем найти подход
И не сдаваться никогда,
А двигаться вперед,

Сегодня дознавателей
Мы будем поздравлять,
Желаем счастье и любовь
Им в жизни не терять!

Желаю в День дознания
Успехов и заслуг.
Чтоб больше было доброго,
Хорошего вокруг.

Чтоб были вы умнее всех,
Не знали пораженья.
Пусть вам везет во всем, всегда,
Все дни, без исключенья!

С Днем дознания сердечно
Поздравляю нынче я тебя!
Пусть всё время, бесконечно
Удивляет радостью судьба.

Пусть сбываются желанья,
Окружают счастье и уют.
А любовь, забота, пониманье
Дома пусть вас верно ждут.

Дознания день очень важен, друзья,
Без поздравлений сегодня нельзя.
Пожелаю во всем везенья, терпенья,
В работе присутствует пусть вдохновение.

Прекрасных стремлений и легких вам дел,
В работе и жизни надежных людей

С праздником, сотрудник дознания!
Успеха тебе во всех начинаниях,
Здоровья больше, терпения, нервов,
По раскрытию был, чтобы ты среди первых!

В работе — везения, в доме — тепла,
В гору чтоб шли любые дела.

Спокойного отдыха, отпуск на море,
Обходят тебя все печали и горе!

Твоя работа непроста,
Но ты отличный дознаватель!
Карьера пусть растет всегда,
Ведь в ней успеха показатель!

Желаю, чтобы преступления,
Как можно чаще, раскрывались,

Чтоб все желания и стремления
Без лишнего труда сбывались!

С Днем дознания поздравляю,
Всем сотрудникам желаю
Благ, здоровья и везения,
Всех желаний исполнение.

Правым делом свято место,
Пусть же будет мало места

Беспокойным дням опасным,
Пусть мир радует прекрасным.

Узнать все тайные дела
Способны выяснить всегда.
Отдел дознания поможет
И факты на картину сложит.

Желаем вам успешной службы
И на работе крепкой дружбы,

Желаем, чтобы без проблем,
Работали вы каждый день.

Источник: pozdravok.ru

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С праздником, сотрудники дознания!

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