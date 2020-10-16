16 октября 2020 года - День дознания: Красивые поздравления в профессиональный праздник Дознавателей

Дознаватель — вот профессия, которая требует полной самоотдачи. Сотрудник дознания, общаясь с не самым благополучным контингентом, обязан в месячный срок провести расследование по делу. Чего это стоит, знают только сами специалисты. Создав в 1992 году спецподразделения дознавателей, МВД доверило этим людям не самую простую работу: выявлять, расследовать и раскрывать преступления, перечень которых насчитывает 87 составов.
А в профессиональный праздник — День дознания, который отмечается 16 октября, хочется отметить, что дело свое сотрудники знают и любят. Дознаватели — это тонкие психологи, которые в совершенстве владеют законодательной базой. Это люди, способные проникнуться чужой бедой и при этом принять единственно верное решение. Слова искренней признательности принимают они в свой праздник от благодарного населения.
В День службы дознания я пожелаю
Вы все преступленья, все мелкие кражи,
Все ссоры, проблемы, плохие продажи.
Желаю везенья большого в работе,
А дома — тепла, доброты и заботы.
Желаю зарплаты большой необычно,
А жизни — спокойной, веселой привычно.
Я желаю в день дознанья
Чтоб преступники боялись
И с тобой не пререкались.
На работе повышенья,
Делового отношенья,
Чтоб карьера вверх летела,
И бабло в руках хрустело!
Поздравляю с Днём дознания. Пожелаю я здоровья и удачи, лёгких расследований и правильных выводов, справедливости и осторожности, внимательности и находчивости, везения и благополучия. Пусть голова всегда работает на 5+, пусть деятельность приносит успех, а жизнь — счастье и любовь.
Работа дознавателя
Важна и тяжела,
Минуты на работе нет
На личные дела,
Всех допросить и опросить,
Ко всем найти подход
И не сдаваться никогда,
А двигаться вперед,
Мы будем поздравлять,
Желаем счастье и любовь
Им в жизни не терять!
Желаю в День дознания
Успехов и заслуг.
Чтоб больше было доброго,
Хорошего вокруг.
Чтоб были вы умнее всех,
Не знали пораженья.
Пусть вам везет во всем, всегда,
Все дни, без исключенья!
С Днем дознания сердечно
Поздравляю нынче я тебя!
Пусть всё время, бесконечно
Удивляет радостью судьба.
Пусть сбываются желанья,
Окружают счастье и уют.
А любовь, забота, пониманье
Дома пусть вас верно ждут.
Дознания день очень важен, друзья,
Без поздравлений сегодня нельзя.
Пожелаю во всем везенья, терпенья,
В работе присутствует пусть вдохновение.
В работе и жизни надежных людей
С праздником, сотрудник дознания!
Успеха тебе во всех начинаниях,
Здоровья больше, терпения, нервов,
По раскрытию был, чтобы ты среди первых!
В работе — везения, в доме — тепла,
В гору чтоб шли любые дела.
Обходят тебя все печали и горе!
Твоя работа непроста,
Но ты отличный дознаватель!
Карьера пусть растет всегда,
Ведь в ней успеха показатель!
Желаю, чтобы преступления,
Как можно чаще, раскрывались,
Без лишнего труда сбывались!
С Днем дознания поздравляю,
Всем сотрудникам желаю
Благ, здоровья и везения,
Всех желаний исполнение.
Правым делом свято место,
Пусть же будет мало места
Пусть мир радует прекрасным.
Узнать все тайные дела
Способны выяснить всегда.
Отдел дознания поможет
И факты на картину сложит.
Желаем вам успешной службы
И на работе крепкой дружбы,
Работали вы каждый день.
Источник: pozdravok.ru