Замечательные поздравления в День Шефа 2020

День босса — возможность выразить благодарность вашему руководителю, и вовсе не важно мужчина это или женщина, прежде всего, это человек.

Праздник начальника, шефа или, как модно в последнее время называть, День босса, распространился по всему свету с космической скоростью

Праздник начальника, шефа или, как модно в последнее время называть, День босса, распространился по всему свету с космической скоростью. Родоначальницей считают одну американку, проработав в компании своего родного отца, она предложила утвердить дату его рождения 16 октября днем шефа, что впоследствии и было сделано. Быть начальником не так-то просто, за кажущейся легкостью, огромными гонорарами и красивыми секретаршами стоит упорный труд.

Руководство даже маленькой компанией подразумевает владение такими качествами характера как решительность, уверенность, упорство, ответственность, умение управлять своими эмоциями. Да, в какие-то моменты можно услышать недовольные крики из его кабинета, лишение премии, но это в который раз показывает всю сложность профессии. Этот день сглаживает границы между начальниками и подчиненными. Подарки в этот день можно выбрать на любой вкус: цветы, сувениры, розыгрыши, традиционные застолья в кругу коллег, походы в развлекательные заведения, в общем, кто на что горазд. День босса — возможность выразить благодарность вашему руководителю, и вовсе не важно мужчина это или женщина, прежде всего, это человек.

Если зададут вопрос:



«У тебя хороший босс?»Я отвечу без вопросов:«Я довольна своим боссом!»Ведь вы добрый, самый умный,Позитивный, остроумный,Вам желаю в праздник, босс,В жизни белых лишь полос,Чтоб здоровье было крепким,Каждый шаг ваш — верным, метким,И чтоб личный капиталМногомиллионным стал!

Поздравляем Вас с Днём Шефа!

И позвольте пожелать

Поберечь родные нервы

И нас сильно не ругать.

Мы Вас очень уважаем,



Очень ценим, дорожим.И за Вас в любую пропастьВсей командой полетим.

Мы желаем Вам здоровья,

В доме доброй суеты,

А еще мы Вам желаем

Во всех делах удачным быть.

Бос, начальник, шеф, кормилец,



Поздравляем мы тебя.Если где-то прокололись,Знай, что это мы любя.

За тобой, как за стеною,

Хоть в огонь, хоть в дождь пойдём!

Даже в отпуске порою

Мы во сне тебя зовём.

Будь же добр, и не свирепствуй,



Ведь для всех ты, как отец.И тринадцатой зарплатойНас порадуй, наконец.

С Днём Шефа Вас спешим поздравить

И кое-что Вам пожелать:

Быть на коне и мудро править,

О премиях не забывать,

Свой коллектив хвалить почаще



И быть в хорошем настроении;Простого, искреннего счастья,Во всем огромного везения!

У кого-то есть начальник,

А у нас, конечно, босс.

Он порой кипит, как чайник,

Но решит любой вопрос.

Вас сердечно поздравляем,



Осторожно шлём привет.Нет, отгул не объявляем,Не бежим мы на обед.

Счастья вам всё больше, больше.

Чтоб заказов была тьма.

Коль у босса всё неплохо,

То и нам, значит, ура!

С Днем Босса поздравляем Вас!



Желаем вам терпенья и удачи,Настроя вот такого как сейчасИ чтоб легко решались все задачи.

Спокойствия, конечно же... любви,

Добра, здоровья, пониманья.

Достичь желаем новой высоты

И чтоб сбывались все мечтанья.

Работать с вами так приятно,



Мы будем лишь вперед идти!Вы к нам добры невероятно,Ведь лучше босса не найти!

Спасибо вам за все старания,

За каждый трудовой денек!

Любые ваши указания

Мы выполнять готовы в срок!

Пусть ценят вас, работники,



«Отличный шеф» зовут.За вас всегда стаканчик,Да лучше два нальют.Работы вам успешной,А лучше просто класс,Всегда чтоб все болелиОтчаянно за вас.Крепких нервов!Рекордов первых!Удач всегда вам верных!

С Днём Начальства, Шефа, Босса!

Пусть решаются вопросы,

Благоденствие приходит

И уменьшатся расходы.

Расцветают пышным цветом

Больше прибыльных сюжетов:



На работе, в жизни личнойБудет всё просто отлично!

Пусть это будет главный праздник,

Он отмечаться должен чаще!

Заметен он, разнообразен,

Давайте примем в нем участие!

Рад будет шеф, доволен очень,

А это плюс в любой работе!



Ведь если шеф чего-то хочет —Отметить надо, хоть увольте!Какой Вы важный и солидный!... вам так подходит слово «босс»!Работать в этот день — обидно!Устроим все мы, не вопрос!

Источник: pozdravok.ru