Замечательные поздравления в День Шефа 2020

Праздник начальника, шефа или, как модно в последнее время называть, День босса, распространился по всему свету с космической скоростью. Родоначальницей считают одну американку, проработав в компании своего родного отца, она предложила утвердить дату его рождения 16 октября днем шефа, что впоследствии и было сделано. Быть начальником не так-то просто, за кажущейся легкостью, огромными гонорарами и красивыми секретаршами стоит упорный труд.
Руководство даже маленькой компанией подразумевает владение такими качествами характера как решительность, уверенность, упорство, ответственность, умение управлять своими эмоциями. Да, в какие-то моменты можно услышать недовольные крики из его кабинета, лишение премии, но это в который раз показывает всю сложность профессии. Этот день сглаживает границы между начальниками и подчиненными. Подарки в этот день можно выбрать на любой вкус: цветы, сувениры, розыгрыши, традиционные застолья в кругу коллег, походы в развлекательные заведения, в общем, кто на что горазд. День босса — возможность выразить благодарность вашему руководителю, и вовсе не важно мужчина это или женщина, прежде всего, это человек.
Если зададут вопрос:
Я отвечу без вопросов:
«Я довольна своим боссом!»
Ведь вы добрый, самый умный,
Позитивный, остроумный,
Вам желаю в праздник, босс,
В жизни белых лишь полос,
Чтоб здоровье было крепким,
И чтоб личный капитал
Многомиллионным стал!
Поздравляем Вас с Днём Шефа!
И позвольте пожелать
Поберечь родные нервы
И нас сильно не ругать.
Мы Вас очень уважаем,
И за Вас в любую пропасть
Всей командой полетим.
Мы желаем Вам здоровья,
В доме доброй суеты,
А еще мы Вам желаем
Во всех делах удачным быть.
Бос, начальник, шеф, кормилец,
Если где-то прокололись,
Знай, что это мы любя.
За тобой, как за стеною,
Хоть в огонь, хоть в дождь пойдём!
Даже в отпуске порою
Мы во сне тебя зовём.
Будь же добр, и не свирепствуй,
И тринадцатой зарплатой
Нас порадуй, наконец.
С Днём Шефа Вас спешим поздравить
И кое-что Вам пожелать:
Быть на коне и мудро править,
О премиях не забывать,
Свой коллектив хвалить почаще
Простого, искреннего счастья,
Во всем огромного везения!
У кого-то есть начальник,
А у нас, конечно, босс.
Он порой кипит, как чайник,
Но решит любой вопрос.
Вас сердечно поздравляем,
Нет, отгул не объявляем,
Не бежим мы на обед.
Счастья вам всё больше, больше.
Чтоб заказов была тьма.
Коль у босса всё неплохо,
То и нам, значит, ура!
С Днем Босса поздравляем Вас!
Настроя вот такого как сейчас
И чтоб легко решались все задачи.
Спокойствия, конечно же... любви,
Добра, здоровья, пониманья.
Достичь желаем новой высоты
И чтоб сбывались все мечтанья.
Работать с вами так приятно,
Вы к нам добры невероятно,
Ведь лучше босса не найти!
Спасибо вам за все старания,
За каждый трудовой денек!
Любые ваши указания
Мы выполнять готовы в срок!
Пусть ценят вас, работники,
За вас всегда стаканчик,
Да лучше два нальют.
Работы вам успешной,
А лучше просто класс,
Всегда чтоб все болели
Отчаянно за вас.
Крепких нервов!
Удач всегда вам верных!
С Днём Начальства, Шефа, Босса!
Пусть решаются вопросы,
Благоденствие приходит
И уменьшатся расходы.
Расцветают пышным цветом
Больше прибыльных сюжетов:
Будет всё просто отлично!
Пусть это будет главный праздник,
Он отмечаться должен чаще!
Заметен он, разнообразен,
Давайте примем в нем участие!
Рад будет шеф, доволен очень,
А это плюс в любой работе!
Отметить надо, хоть увольте!
Какой Вы важный и солидный!
... вам так подходит слово «босс»!
Работать в этот день — обидно!
Устроим все мы, не вопрос!
Источник: pozdravok.ru