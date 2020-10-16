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Общество / Свадьба

Красивые поздравления с днем свадьбы

11:43 16.10.2020 Фото: pxhere.com
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Самые теплые слова, которые можно сказать в день создания семьи собраны в материале.

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Поздравления на свадьбу

Всегда друг друга берегите,
Цените, радуйте, любите.
Во всём друг другу доверяйте,

От всех невзгод оберегайте.

Сплели вы судьбы воедино,
Теперь навеки вы едины.
Пусть жизнь вас осыпает счастьем,
С пути исчезнут все ненастья.

От всей души вас поздравляем,
Достатка прочного желаем.
Ну и, конечно, шалунишек —

Здоровых, крепких ребятишек.

День свадьбы — красивая, важная дата,
И память ее сохранит навсегда.
Пусть жизнь ваша будет легка и богата,
Любовь бесконечна, сильна и чиста.

Храните в душе уваженье друг к другу,
Умейте понять, промолчать и стерпеть.
Стремитесь быть вместе, скучайте в разлуке,

Не дайте огню в вашем сердце сгореть.

Конечно же, счастья вам, мира, достатка,
Хорошего сына, чудесную дочь.
Пусть в доме все будет и славно, и гладко,
И вместе гоните все горести прочь!

Поздравляю вас с рождением семьи! Желаю прожить вместе долгие годы, не потеряв остроту чувств и уважение друг к другу! Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым моментом, прожитым вместе, любите и берегите друг друга!

Поздравляю с самым важным
И прекрасным в жизни днем.

Пусть отныне и навеки
Счастье освещает дом.

Пусть на сердце — только радость,
Пусть любовь горит огнем,
Каждый день — в душе лишь сладость
От того, что вы вдвоем!

Для вас сегодня день особый.
Сегодня стали вы семьей.

Желаю быть прекрасным мужем
И потрясающей женой.

Друг друга, что бы ни случилось,
Любить ценить и уважать.
То чувство, что в вас зародилось,
Любой ценою сохранять.

Ведь вы — единое отныне,
Ничто пусть вас не разлучит.

И будьте вечно молодыми,
В сердцах пусть свет всегда горит.

Хочу с днем свадьбы искренне поздравить,
Прекрасной паре счастья пожелать.
Любовь пусть в вашем доме вечно правит,
Супруг супругу будет уважать.

Желаю вам, шагая через годы,
Не растерять всех чувств и доброты.

Пусть обойдут печали и невзгоды,
Пусть станут явью общие мечты!

Мы вас со свадьбой поздравляем!
Любви взаимной вам желаем,
Жить долго, счастливо всегда,
Чтоб не касалась вас беда!

Храните чувства свои долго,
Ликуйте вместе от восторга,

Старайтесь жить в любви и ласке
В семейной, райской, чудной сказке.

Не ссорьтесь и друг другу не грубите,
Любовь свою вы берегите.
Живите вместе много лет,
Не зная слез и горьких бед!

С днем рождения семьи,
С вашей свадьбой поздравляю.

Чтоб по жизни вместе шли,
Вам от всей души желаю.

В этой жизни помогайте
Вы друг другу на пути.
И всегда, вы это знайте,
К счастью легче так идти.

Нежно, искренне любите
Вы всегда, как в первый раз.

Рука об руку идите —
Не коснутся беды вас.

Вам желаю, чтобы дружно
Вы вдвоем по жизни шли.
От души вас поздравляю
С днем рождения семьи!

С прекрасным праздником сердец,
Цветов и золотых колец,

Любви, надежды, вдохновения
И двух людей объединения!

С днем свадьбы, чистой и прекрасной!
И пусть судьба бывает разной —
У вас она счастливой будет,
Ведь счастлив тот, кто просто любит!

Поздравляя молодых супругов,
Одного хочу вам пожелать:

За сто лет счастливой брачной жизни
Дочек и сыночков нарожать.
Радость пусть приносят дни и ночи,
А рассветы наполняет пусть любовь.
Верность никогда пусть не захочет
Обойти Ваш теплый и уютный кров.
Кошелька большого и полней.
Редких ссор, счастливых много дней.
Уважения сотен внуков и десятков двух детей.

Я хочу вас поздравить с днем свадьбы,
С днем рождения вашей семьи!
Ведь сегодня вы стали едины,
Свою звездочку в небе зажгли!

Пусть семья ваша станет с годами
Нерушимой и крепкой стеной,
Пусть всегда светит солнце над вами,

А невзгоды пройдут стороной.

И пусть время бежит быстротечно,
Но не рушится ваша стена.
Пусть любовь будет яркой и вечной
И пусть счастья в ней будет сполна!

Источник: pozdravok.ru

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