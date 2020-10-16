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Гороскопы / Общество

Астрологический прогноз на пятницу 16 октября для каждого знака зодиака

00:12 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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Дев толкать на риск сегодня будет их огромное желание изменить ритм жизни. Не стоит подавлять внутренний импульс.

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Козерогам не стоит планировать романтических свиданий

Овны, имеющие собственное дело, сегодня могут рассчитывать на успех. Вам повезет, если ваша деятельность связана с информационными системами или программированием. Можете сегодня запускать любые новые проекты. Ваши близкие в этот день будут очень горячо обсуждать ваши бытовые проблемы и принимать участие в спорах с вами.

Мелкие неприятности станут у Тельцов причиной негативных эмоций. Вы можете столкнуться с проблемой, связанной с неисправным оборудованием. Не исключайте человеческий фактор, может быть вам стоит уменьшить его влияние. В общении с партнерами могут присутствовать определенные трудности.

Везение будет сопутствовать Близнецам, если они имеют непосредственное отношение к творческой деятельности. Сегодня вам стоит посетить мероприятия, где будут ваши единомышленники, чтобы от них зарядиться новыми идеями. У вас может возникнуть непредвиденная ситуация и вам придется срочно собираться в дорогу.

Для профессиональной деятельности Раков наступает хорошее время. Возможно, Вам будет необходимо решиться на срочные изменения и понадобится пересмотреть все источники дохода. Сегодня стоит задуматься о смене рода занятий или места работы. Старайтесь в этот день никому не рассказывать о своих планах.

Желание Львов попробовать что-то новое, помогут им найти интересные идеи. Можно проявлять инициативу в области спорта или технического программного обеспечения. В этот день вы можете добиться успеха, если не будете бескомпромиссно отстаивать свою точку зрения. Постарайтесь сегодня избегать рискованных операций с недвижимостью.

Дев толкать на риск сегодня будет их огромное желание изменить ритм жизни. Не стоит подавлять внутренний импульс. В этот день вы сможете получить интересное предложение и сменить род своей деятельности. Ваша попытка избежать домашних обязанностей выведет близких из равновесия.

Общительность Весов вовлечет их в новое приключение. Вы можете захотеть экстремальных развлечений. Не следует рисковать и действовать без оглядки, даже если этот день хорошо подходит для подобных действий. В профессиональной сфере удачными будут разные творческие направления и эксперименты.

Этот день будет у Скорпионов хорошим для перемен в профессиональной деятельности и в коммерции. Сегодня вы можете решать юридические вопросы и любые проблемы в суде. Вечером вам потребуются эмоциональные изменения. Отношения с близкими в этот день отойдут на второй план. Посвятите домашних в свои планы.

Обстоятельства добавят Стрельцам излишний оптимизм и спровоцируют их безрассудные действия. Будьте осторожны — есть риск попасть в скрытую ловушку. На этот день не стоит планировать юридические разбирательства и встречи с начальством. В личных отношениях постарайтесь не вести себя слишком опрометчиво.

Прежде чем действовать, Козерогам следует убедиться, что они идут безопасным путем. Не подходит для легкомысленных шагов — ваш бизнес и долгосрочные проекты могут оказаться под угрозой. Ваше личное обаяние и уверенность будут единственным спасением — и способностью к аргументации. На сегодня не стоит планировать романтических свиданий.

Водолеям сегодня при общении с людьми стоит проявить осторожность. Любые резкие высказывания могут обидеть окружающих. Ваши конкуренты могут не соблюдать никаких правил, и это весьма негативно может сказаться на ваших делах. В семейной жизни все будет довольно спокойно. Ваши близкие спросят у вас совета и отблагодарят за помощь.

У Рыб сегодня будет иметь успех все, что будет связано с новыми технологиями и сферой инновации. Вам в этот день придется потратить много времени на изучение современного программного обеспечения и освоение нового оборудования. Романтический вечер для вас и вашего избранника принесет только положительные эмоции.

Источник: izvmor.ru

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