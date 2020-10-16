Астрологический прогноз на пятницу 16 октября для каждого знака зодиака

Козерогам не стоит планировать романтических свиданий

Овны, имеющие собственное дело, сегодня могут рассчитывать на успех. Вам повезет, если ваша деятельность связана с информационными системами или программированием. Можете сегодня запускать любые новые проекты. Ваши близкие в этот день будут очень горячо обсуждать ваши бытовые проблемы и принимать участие в спорах с вами.

Мелкие неприятности станут у Тельцов причиной негативных эмоций. Вы можете столкнуться с проблемой, связанной с неисправным оборудованием. Не исключайте человеческий фактор, может быть вам стоит уменьшить его влияние. В общении с партнерами могут присутствовать определенные трудности.

Везение будет сопутствовать Близнецам, если они имеют непосредственное отношение к творческой деятельности. Сегодня вам стоит посетить мероприятия, где будут ваши единомышленники, чтобы от них зарядиться новыми идеями. У вас может возникнуть непредвиденная ситуация и вам придется срочно собираться в дорогу.

Для профессиональной деятельности Раков наступает хорошее время. Возможно, Вам будет необходимо решиться на срочные изменения и понадобится пересмотреть все источники дохода. Сегодня стоит задуматься о смене рода занятий или места работы. Старайтесь в этот день никому не рассказывать о своих планах.

Желание Львов попробовать что-то новое, помогут им найти интересные идеи. Можно проявлять инициативу в области спорта или технического программного обеспечения. В этот день вы можете добиться успеха, если не будете бескомпромиссно отстаивать свою точку зрения. Постарайтесь сегодня избегать рискованных операций с недвижимостью.

Дев толкать на риск сегодня будет их огромное желание изменить ритм жизни. Не стоит подавлять внутренний импульс. В этот день вы сможете получить интересное предложение и сменить род своей деятельности. Ваша попытка избежать домашних обязанностей выведет близких из равновесия.

Общительность Весов вовлечет их в новое приключение. Вы можете захотеть экстремальных развлечений. Не следует рисковать и действовать без оглядки, даже если этот день хорошо подходит для подобных действий. В профессиональной сфере удачными будут разные творческие направления и эксперименты.

Этот день будет у Скорпионов хорошим для перемен в профессиональной деятельности и в коммерции. Сегодня вы можете решать юридические вопросы и любые проблемы в суде. Вечером вам потребуются эмоциональные изменения. Отношения с близкими в этот день отойдут на второй план. Посвятите домашних в свои планы.

Обстоятельства добавят Стрельцам излишний оптимизм и спровоцируют их безрассудные действия. Будьте осторожны — есть риск попасть в скрытую ловушку. На этот день не стоит планировать юридические разбирательства и встречи с начальством. В личных отношениях постарайтесь не вести себя слишком опрометчиво.

Прежде чем действовать, Козерогам следует убедиться, что они идут безопасным путем. Не подходит для легкомысленных шагов — ваш бизнес и долгосрочные проекты могут оказаться под угрозой. Ваше личное обаяние и уверенность будут единственным спасением — и способностью к аргументации. На сегодня не стоит планировать романтических свиданий.

Водолеям сегодня при общении с людьми стоит проявить осторожность. Любые резкие высказывания могут обидеть окружающих. Ваши конкуренты могут не соблюдать никаких правил, и это весьма негативно может сказаться на ваших делах. В семейной жизни все будет довольно спокойно. Ваши близкие спросят у вас совета и отблагодарят за помощь.

У Рыб сегодня будет иметь успех все, что будет связано с новыми технологиями и сферой инновации. Вам в этот день придется потратить много времени на изучение современного программного обеспечения и освоение нового оборудования. Романтический вечер для вас и вашего избранника принесет только положительные эмоции.

Источник: izvmor.ru