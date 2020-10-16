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Красота / Общество

Как Александр Морозов из "Кривого зеркала" сбросил 40 кг?

10:52 16.10.2020 Фото: instagram.com
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"Признаюсь, я очень ленивый человек. Худеть в спортзале и сидя на диетах – совсем не для меня."- рассказал Александр.

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Александр Морозов после похудения

Александр Морозов рассказал о том, как он сбросил несколько десятков килограммов. Подробнее читай в нашем материале.
47-летний Александр Морозов, российский актер, участник театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» неожиданно для многих похудел на 40 килограмм. Сразу отметим, что его рост составляет 164 см, а до похудения его вес составлял 140 килограммов.

По словам актера, его отговаривал от похудения Евгений Петросян, ведь якобы «уйдет актерское очарование» после потери веса. Однако несмотря на уговоры, Морозов решился на изменения. Он рассказал о своем пути: «Признаюсь, я очень ленивый человек. Худеть в спортзале и сидя на диетах – совсем не для меня, поэтому мне сделали гастрошунтирование. Это обратимая операция, при желании можно вернуть первоначальный объем желудка, и я снова стану толстым».

Также актер добавил: «Большинство звезд, которые в прошлом были очень большими, наверняка, сделали эту операцию, просто врут, что похудели с помощью спорта и диет. Думаю, что своим враньем они только вредят людям, которые хотят худеть».

Источник: clutch.ua

актер гастрошунтирование диета операция похудел фото Александр Морозов Евгений Петросян
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