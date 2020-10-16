42-летняя Анфиса Чехова продемонстрировала огромный бюст в бане

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова не перестает удивлять своих поклонников откровенными фото

Анфиса Чехова опубликовала новое фото в своем микроблоге.

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова не перестает удивлять своих поклонников откровенными фото, однако она не переступает черту дозволенного. 42-летняя теледива обладательница пышных форм, именно это и было ее визитной карточкой. Однако несколько лет назад она задалась целью похудеть, вот уже несколько лет активно занимается спортом и правильно питается.

На своей странице в Instagram Анфиса Чехова поделилась серией пикантных снимков в «хамаме» (косметические процедуры в турецкой бане). Телеведущая продемонстрировала постройневшую фигуру в синем слитном купальнике.

Большая часть мужской аудитории оценили «горячие» фото: «Супер красотка!», «Анфи, ну и секс же ты))))», «Сногсшибательно!!», «Богиня », «Красавица », «Какая вы сексуальная», «Да уж,фото просто огонь,я бы не удержался на месте фотографа », «Красотка мечта любого мужчины», - отметили пользователи Сети.

Напомним, Анфиса Чехова в 2015 году сыграла свадьбу с актером Гурамом Баблишвили. 31-го мая 2012 года у них родился сын, которого нарекли красивым именем – Соломон. Однако в 2017 году пара разошлась из-за многочисленных измен со стороны мужчины.

Источник: clutch.ua