Мощные ритуалы на загадывание желания в сильное новолуние 16 октября. Гадания и ритуалы на любовь и деньги

Интуиция, чувственность и сексуальность более всего проявляется именно в это время. Это лучший для женщины период проявить свои колдовские способности, которые в большей или меньшей степени есть у каждой.

Если знать, как использовать силу и влияние луны в своих целях, можно воплощать в жизнь свои желания и мечты

Новолуние - это символическое «зачатие» луны, когда она «беременеет» и растет, постепенно прибавляет в весе. Земля, как и все живое, реагирует на изменения луны. Лучше всего это заметно по приливам и отливам морей и океанов. Если знать, как использовать силу и влияние луны в своих целях, можно воплощать в жизнь свои желания и мечты, словно сказочный волшебник.

Заговоры в новолуние

В новолуние, в первые 2 дня лунного месяца, королева ночи не видна и не светит. Такие дни называют днями Гекаты. Это древнегреческая богиня лунного свет. Покровительница ведьм, колдовства, магии, а по некоторым источникам, - преисподни.

В новолуние эмоциональное напряжение человека усиливается, проявляются скрытые тревоги и страхи. Считается, что женщины в новолуние чувствуют себя гораздо лучше мужчин, поскольку Геката покровительствует колдуньям, а ведь каждая представительница слабого пола в глубине души - немного ведьма. Интуиция, чувственность и сексуальность более всего проявляется именно в это время. Это лучший для женщины период проявить свои колдовские способности, которые в большей или меньшей степени есть у каждой.

Мужчинам в этот период сложнее. Они становятся нервными и агрессивными. Сильный пол именно в новолуние рискует подцепить какую-либо болезнь, так как в это время сопротивляемость организма падает.

Все колдовские обряды, проведенные в новолуние, будут иметь сначала незначительную силу. Но вместе с ростом ночного светила, будет увеличиваться и сила магии. Это самое лучшее время для привлечения удачи, любви и богатства.

Главное правило, которое гарантирует исполнение всех загаданных в новолуние желаний, - это то, что все они должны быть позитивными. Ни в коем случае в это время нельзя наводить порчу или проклинать кого-то. Можно получить откат такой силы, что у мага начнутся серьезные проблемы со здоровьем.

В первые 2 дня новой луны категорически запрещено:

Желать смерти другим людям, даже врагам.

Осуществлять месть с помощью магических обрядов.

Запрещены все обряды, которые направлены на порабощение человеческой воли.



Обряды на любовь допустимо делать в том случае, если объект желания испытывает ответную симпатию и влечение, но по каким-то причинам не проявляет активности.Тому, на ком лежит заклятие, порча, приворот или сглаз нельзя проводить магические обряды в новолуние. Это помешает реализации желаний и только усилит негативное воздействие темных сил. Поэтому лучше заранее убедиться в том, что порчи нет, например, при помощи яйца. Если же яйцо диагностирует воздействие колдовства, порчу и заклятие нужно будет снять. Только после этого можно приступать к проведению своих ритуалов.

Заговоры на любовь

Ритуалы на любовь на новолуние можно делать только в том случае, если сердце понравившегося мужчины свободно. То есть, если мужчина счастлив с другой женщиной, не проявляет ни малейших признаков симпатии и, вообще, избегает встреч с жаждущей его внимания женщиной, от ворожбы лучше отказаться.

Заговоры на новолуние на любовь работают наиболее эффективно, когда мужчину нужно подтолкнуть к активным действиям. Эффективно это средство и в том случае, если между любовниками произошла ссора, но любимый не спешит просить прощения. Геката, сила которой безгранична в дни новой луны, будет благосклонна и обязательно поможет всем начинающим и профессиональным колдуньям.

Для ритуала потребуется купить новое золотое кольцо. Оно должно быть без узоров и без камней. Подойдет самое простое. Кроме, кольца, понадобится:

Большая красная свеча.

Стакан со святой водой.



В полночь зажечь на столе свечу. Рядом поставить стакан с водой, в которую опустить кольцо. Несколько минут смотреть на огонь и представлять возлюбленного. После того как его образ четко визуализировался, три раза повторить такие слова: «Как вода золото поглотила, также и чувства нас обоих поглотили. С каждым часом и днем, чувства наши укрепляться будут. Аминь!»

После этого можно достать кольцо и надеть на средний палец правой руки. Стараться носить заговоренное украшение не снимая. Оставшуюся после ритуала воду вылить под любое дерево.

Ритуал для разжигания страсти между супругами

Любая, даже самая сильная страсть со временем утихает. Восстановить былые чувства между супругами поможет очень сильный магический обряд. Проводится он в два этапа и гарантирует результат уже через несколько часов.

В первый день новолуния приготовить праздничный ужин. Предпочтение нужно отдать рыбным блюдам. Во время приготовления время от времени нашептывать на еду такие слова: «Пища моя тебе в бурлящую кровь. Любовь моя в сердце твое!»

После захода солнца накрыть праздничный стол. Он должен стоять недалеко от окна. Во время ужина электрический свет должен быть выключен, источником света могут быть только свечи красного цвета.

После ужина, ночью когда муж уснет, срезать у него незаметно один волос. Положить его на блюдце, на которое добавить также и свой волос. Волоски залить воском красной свечи таким образом, чтобы волосы были полностью им покрыты. Пока будет литься воск, трижды повторить: «Совет (имена супругов) да любовь!»

По завершении ритуала блюдце с воском и волосами спрятать так, чтобы его никто не нашел. Периодически проверять свой оберег. Если на нем обнаружатся трещины, это укажет на то, что оберег принял на себя тот негатив, который мог повлиять на отношения.

В случае обнаружения трещины, ритуал нужно провести повторно. Первую часть с ужином можно в этот раз исключить. Старый оберег сжечь в печке или камине. Если такой возможности нет, завернуть в бумагу и сжечь в безлюдном месте.

Обряд с фотографией

Заговоры и обряды на новолуние на любовь можно проводить с фотографией возлюбленного. К снимку есть несколько требований:

Фотография должна быть свежая, сделана не больше года назад. Идеальный вариант, - это если снимку меньше 3 месяцев.

Мужчина должен быть изображен один, в полный рост.

Кроме, фотоснимка для ритуала понадобится:

Свеча.

Нитки красного цвета.



Эфирное масло розы.В полночь выключить электричество и зажечь свечу. Подготовить заранее все перечисленные предметы. Несколько минут всматриваться в фото мужчины, представлять его объятия и признания в любви. В розовое масло опустить указательный палец левой руки и начертить масляные кресты на фотографии. Первый сделать в той области, где находится сердце, а второй в области гениталий.

После этого, над изображением произнести трижды такие слова: «Розы алые тело к страсти призывают. Я любимому всю себя подарю. Ты приди ко мне, дружочек, на любовный мой призыв. Красота моя пусть навечно покорит тебя! Неземным блаженством я тебя смогу наполнить. Пусть плоть твоя ко мне одной лишь тянется!»

После произнесения заговора перемотать фотографию крест-накрест красными нитками. Завязать 7 узлов, на которые капнуть немного воска. Первые 3 дня фото держать у себя под подушкой. Затем перепрятать в укромное место.

Гадание на любовь

Гадать на новолуние можно с помощью конфет. Купить небольшую коробку, в которой будет ровно 13 шоколадных конфет. В полночь зажечь свечу и беря по одной конфетке повторять слова: «Как шоколад сладкий и нежный, такой и любовь твоя ко мне будет. Слова мои в неге сладкой растворились, никому не открылись».

Таким образом, повторяя заклинание съесть 12 конфет. Взять последнюю , тринадцатую, наговорить на нее все то же самое и оставить на блюдце. Идти спать, прочитав перед сном молитву.

На следующий день добавить к заговоренной конфетке еще несколько обычных и пригласить любимого на чай. Если он съест заговоренное лакомство, значит, быть скорой свадьбе.

Ритуал на удачу и исполнение желаний

Сокровенное желание и не одно имеет каждый человек. Иногда его исполнения приходиться ждать годами. А кто-то проживет всю жизнь так и не получив желаемого. Такие люди даже не догадываются, что помочь приблизить мечту способна магия.

Удачи в жизни тоже много не бывает. Кому-то она сопутствует во всем, а кто-то получает от жизни сплошные разочарования. Магические заговоры в новолуние на исполнение желания и удачу, помогут сделать жизнь гораздо счастливее.

Универсальный обряд поможет реализовать желание любого направления. То есть, от цвета выбранной для колдовства свечи будет зависеть то, что должно быть привлечено в жизнь мага. Начинается ритуал в полночь первого дня новой луны и проводится в течение трех дней.

Для колдовства потребуется самая толстая и высокая свеча, которую удастся найти. Свечу выбрать того цвета, который символизирует нужное магу направление:

Свеча белого цвета символизирует потребность в защите.

Зеленый цвет символизирует деньги, карьеру.

Розовый - любовь и свадьба, примирение влюбленных.



Ритуал со свечой синего цвета поправит здоровье, поможет развить творческие способности.Оранжевый цвет символизирует успех и удачу.Желтый поможет уехать в долгожданное путешествие.Красный обеспечит победу, привлечет страсть, подарит красоту.Кроме свечи нужного цвета для ритуала потребуется:

Новый, никогда не использованный подсвечник.

Стальная емкость.

Чистый лист бумаги.



Карандаш.На бумаге написать самое заветное свое желание. Например: «Хочу уехать в путешествие по Италии». Тогда цвет свечи, которая будет использована, должен быть желтым. Под желанием следует дописать: «Пусть желание мое исполнится во благо мне и окружающим. Аминь!»

Свечу устанавливают на подсвечник, а подсвечник ставят на бумагу с желанием. Затем свечу зажигают. Теперь все, что нужно делать, - это смотреть на огонь свечи и представлять свое реализовавшееся желание. Представлять его во всех красках. Стараться почувствовать те эмоции, которые возникнут в момент его реализации. Чем четче будет картинка, тем скорее желание воплотится. Потушить свечу и лечь спать.

Такие действия повторять три дня подряд. В конце третьего обряда, после визуализации лист с желанием поджечь от свечи и кинуть в емкость из стали. Пепел развеять в окно. Свечу затушить и спрятать. О ритуале никому не говорить. О желании перестать думать. Оно свершится в положенный срок.

Ритуалы и богатство хорошо проводить в новолуние потому, что это способствует привлечению и умножению денег. С ростом луны будет расти и получаемый доход. Такие ритуалы лучше всего проводить в первые 2, иногда 3 дня новой луны.

Как правило, ритуалы по привлечению денег и богатства просты и выполнить их под силу даже ребенку. Однако, это не повод относится к магии несерьезно. Все действия нужно выполнять четко по правилам, с верой в успех.

Денежный огород

Очень эффективным средством для увеличения доходов является магический денежный огород. Ритуал проводится в первую ночь новолуния. Для колдовства подготовить:

Квадратный глиняный горшок с землей.

Нечетное количество любых монет.

Четыре небольшие новые свечки.

Семена травы.

В полночь взять монеты и закопать их глубоко в землю в горшке. Сверху посадить траву. По углам горшка воткнуть свечи и зажечь их. Над горшком прочитать такие слова: «Огород я разведу, сажать денежку начну. Месяц своим светом, всходы моего богатства осветит; нужный мне урожай вырастит. Плоды денежные я сниму, в кошелечек положу».

Подождать пока свечи догорят и затухнут естественным образом. Семена в горшке ежедневно поливать. Первые неожиданные доходы должны появиться сразу, как проступят первые ростки.

Рисовое колдовство

Способствовать обогащению может самый обычный рис. В новолуние зажечь церковную свечу, взять в правую руку горсть белого риса и наговорить на него: «Какой лунный свет рис на поле освещает, такой же свет пусть мне богатство предвещает. Дай, месяц-дружочек, мне столько денег, сколько было зерен рисовых на поле. Пусть деньги ко мне, словно рис, от всюду сыпятся. А ты мне в этом, месяц, помогай! Кошелек мой наполняй!»

Теперь рис понемногу рассыпать в тем местах, где обычно хранятся деньги. В кошелек, карманы одежды, ящички. Не стоит переживать, если рис высыпется из кошелька. В следующее новолуние достаточно будет просто повторить обряд и выделить для зерен такое место в кошельке, откуда они точно не высыпятся.

Новолуние – это первый день лунного месяца. Обычно новолуние длится всего несколько часов, хотя ритуалы можно делать в первый, второй и даже третий лунный день. В новолуние рекомендуется выполнять магические практики по привлечению чего-либо в жизнь – любви, денег, удачи. Считается, что вместе с растущей Луной в вашей жизни начнется прирост того, чего вам не хватает.

Каждый месяц в момент новолуния небо «открывается», и любой человек имеет шанс «быть услышанным».

Именно момент новолуния является самым подходящим, чтобы внести коррективы в свои жизненные события, причём можно это делать каждый месяц.

На «уходящей» луне желательно заняться подведением итогов и определиться, что происходит важного в нашей жизни. Расставив приоритеты, хорошо бы завершить до новолуния то, что может быть завершено. Всё лишнее, что не нужно и мешает новому, необходимо выкинуть.

Время перед новолунием - время подведения итогов.

За всё, что произошло хорошего за это время, поблагодарите судьбу и Бога.

Заветные желания надо загадывать с момента новолуния и до восхода луны. Однако существует правило: чем меньше желаний мы загадываем, тем больше вероятность, что они исполнятся. Лучше загадывать одно желание, то, что действительно важно для вас.

Для того, чтобы желание сбылось, загадав, его нужно отпустить, то есть положиться далее на судьбу и волю Бога. В Древнем Китае верили, что всеми делами ведает «небесная канцелярия», куда в определённое время может быть подано прошение для рассмотрения. Но поданное прошение уже нельзя было переписать или изменить каким-либо другим способом. Если же продолжать раздумывать над своим желанием, то оно возвращается обратно для доработки, то есть вы его не отпустили.

Необходимо бережно относиться к своим желаниям, а то, что мы пожелали для себя в новолуние, лучше всего просто забыть, тогда оно точно сбудется.

Предлагаю вам несколько эффективных обрядов и ритуалов, которые необходимо выполнять в новолуние или в первые дни растущей Луны.

Ритуал на деньги в новолуние

Возьмите купюры разного достоинства и разложите их по всей квартире в разных местах (сверху на шкафы, антресоли и т. д.), чтобы они не попались никому на глаза. Через 3 дня соберите все купюры и купите на них что-то в дом (можно купить продукты, вещи, хоз.товары, предметы интерьера).

Считается, что вы пустили в оборот деньги, которые напитались Силой Луны и в ближайший месяц они вернутся к вам в двойном размере.

Ритуал для стройности и красоты в новолуние

Этот ритуал проводится три новолуния подряд (то есть 3 месяца в новолуние – первых три лунных дня в каждом новом месяце). Для его проведения необходимо: нательный крестик, стакан молока, святая вода, ароматическое масло розы.

Наберите в ванну горячей воды и опустите в нее крестик, после этого влейте в воду стакан молока, стакан святой воды, несколько капель аромамасла розы.

Погрузитесь в ванну с водой и наслаждайтесь водными процедурами. Когда будете лежать в ванной, расслабьтесь, закройте глаза и произнесите заговор:

«Ты, вода, слушай меня! Не мутись, не кипятись, а за меня возьмись!

Ты, вода после креста, сделай, чтобы я была стройна!

Молоком меня подпитай, розой меня обласкай,

чтобы была я ни толста, ни худа, а ровна!»

Когда вода немного остынет, можете выходить из ванны, спуская воду произнесите заговор для похудения: «Вода, уходи, с меня лишок забери, под черный камень теки, там сто лет лежи».

Ритуал на любовь в новолуние

Если девушка мечтает привлечь любовь, ей необходимо в новолуние провести такой обряд. Нужно полностью раздеться, поставить перед зеркалом чашку с водой и розовую или красную свечу. В чашку с водой добавить несколько капель ароматического масла розы, добавить туда лепестки розовой или красной розы, зажечь свечу и произнести такой заговор: "Роза под луной цвела, благоухала, так и я бы красавицей расцвела, да любовь бы свою нашла. Лунная дорожка, приведи женишка до порожка. Аминь.Аминь.Аминь".

После этого оботритесь этой водой, глядя в зеркало, протрите водой дверную ручку со стороны улицы, разбрызгайте воду на пороге. Остатки воды вместе с лепестками роз положите под кровать. Считается, что после этого в течении нескольких месяцев вы встретите свою вторую половинку.

Лунные фазы маги постоянно учитывают в своей непростой работе. Это связано с использованием потенциала спутника планеты, а он чрезвычайно велик. Заговоры в новолуние генерируют одни события, в фазе убывания - другие. Особым временем является наполнение ночной красавицы. Оно по праву считается сильнейшим. Но мы с вами рассмотрим сильнейшие заговоры в новолуние. Эти формулы составляются таким образом, чтобы человек воспользовался к своему благу тенденцией нарастания энергетики планеты - вдохом земли.

Как работает в магии новолуние

Без теории нам не обойтись. Не понимая, что и как происходит, волшебник обязательно наделает грубых ошибок. А нам нужен результат! Заговоры в новолуние - оружие длительного действия. То есть результат может наступить уже через несколько часов. Но само волшебство Оно будет усиливаться вместе с энергией земли. Есть такая красивая теория, гласящая, что планета живая. Она, как человек, вдыхает воздух, также циклически наполняется живительными силами из Вселенной. Это взаимодействие рождает сильнейшие Ими и пользуются маги с давних времен. Они поняли, когда луна нарастает, земля пополняется силами Вселенной и, наоборот, при убывании - с планеты уходит дурное, она расслабляется. Если суметь поймать, оседлать эту гигантскую по человеческим меркам волну, то станешь «властелином мира», никто не сможет противодействовать воплощению твоих намерений. Обряды и заговоры в новолуние направлены на позитивное воздействие, привлечение в жизнь любви и богатства, раскрытие способностей. Они построены на потоках чистейшей энергетики Вселенной. Поэтому желательно понимать, чего нельзя делать в этот период волшебнику.

Ограничительные меры

Знаете, волшебнику, чтобы достичь нереальных результатов, необходимо быть в унисон с энергетикой окружающей среды. Это основное магическое правило. На чистых волнах, идущих из нежелательно творить зло. Опытные ведьмы, конечно, такими делами занимаются. Только расплата, если пожелаете повторить их путь, не обрадует. Лучше пользоваться предоставленными самой природой возможностями, с учетом «правил безопасности». А они просты. Заговоры в новолуние должны содержать позитивное намерение. Это означает запрет на:

зло, направленное на иного человека;



месть;желание поработить или просто заставить кого-то сделать то, что тот не хочет.Нужно вкладывать в намерение свет счастья, к которому стремится каждый нормальный человек. К примеру, заговоры в новолуние на любовь - это обряды на привлечение взаимности, удовлетворяющей обоих партнеров, а не одного из них. Приворот в это время тоже работает, но за счет энергетики ведьмы, которая расплачивается здоровьем, богатством, судьбой. На этом покончим с теорией, практика интереснее!

Кто придумал эту великолепную традицию, неизвестно. Люди с тех пор, как были изобретены монеты - эквивалент материального блага, связывали кругляшки с лунным ликом. Как нарастает красавица ночная, верили они, так будет увеличиваться достаток, если знать специальные слова. Делать рекомендуется так. Останьтесь в одиночестве, закройте двери. Выгляньте в распахнутое окно, наполните ауру лунной силой. (Представьте, что волна из центра Вселенной проходит сквозь вас). Говорите такие слова: «Заговариваю Господа рабу (имя) на деньги большие, на прибыли непустые, на добро и богатство, вечно в злате купаться. Аминь!» Формула читается громко, отчетливо, уверенно. Последнее - особенно важно. Не допускайте в голову ни тени подозрения по поводу отсутствия волшебства в луне. Следующий обогащающий заговор читается на монетку. Нужно народившемуся месяцу показать его «земное отражение» и сказать следующие слова. Они таковы: «Луна в небе наполняется, ко мне прибыль прибивается. Монетка в кошельке лежит - мой доход сторожит. Как луна нарастет, злато само в дом придет. Аминь!» Заговоренную монетку нужно хранить в портмоне до следующего новолуния.

Молитва на богатство

Волшебнику рекомендуется использовать тот магический инструментарий, что вызывает доверие. А это означает, что одним подходят заговоры, другим - молитвы, третьим - народные обряды, рожденные традициями предков. Верующему лучше не колдовать. Этот человек подсознательно считает такое действо грехом. Откуда при таком внутреннем конфликте богатству взяться? Этим людям лучше помолиться, попросить Господа о поддержке. Обращение к святым очищает душу, способствует устранению негативной энергетики, мешающей жить нормально, получать, сколько положено. А делать следует так. Купите в храме свечи и икону своего ангела. На рассвете дня новолуния проведите небольшой ритуал. Встаньте до света. Зажгите свечку перед иконой. Так говорите: «Ангел мой! Светлыми крылами своими очисти путь грешного Господа раба (имя). Помоги преодолеть все препятствия, избавиться от дьявольских страстей, жить праведно и богоугодно. Помолись обо мне (имя) перед Престолом Господним, чтоб дано было по заслугам в мире земном. Аминь!» Помните, заговоры и молитвы на новолуние нужно наполнять жизнеутверждающими, позитивными чувствами. Тогда все получится обязательно!

Заговоры в новолуние на любовь мужчины

Ритуалы в этот период способствуют очищению молодого человека. С его глаз как бы сходит пелена, мешающая увидеть всю прелесть женщины. Заговор в новолуние - это не приворот, а освобождающий обряд. Он отодвигает в сторону негатив, не позволяющий мужчине проявиться в отношениях. Это приводит к тому, что «ваш» парень влюбляется, а «чужой» остается незатронутым волшебством. Читать заговор можно на фото или еду, воду, самого человека. Мы приведем несколько формул. Пригласите в новолуние любимого на ужин. Накройте стол рядом с окном. Свечи зажгите. Желательно, чтобы свет месяца попал на кушанья. Перед тем как угощать дорогого человека, прошепчите такие слова на любое блюдо: «Пища - в кровь, в сердце - любовь!» Заговор не именной. Следует соблюдать осторожность. Не угощайте заговоренным блюдом другого парня, только любимого.

Обряд с фотографией в новолуние

Изображения применяются в магии тоже с давних пор. Наверняка пошла эта традиция от пещерного человека, верившего, что картинка добычи на стене жилища помогает в охоте. Если нет возможности пригласить парня домой на ужин, проведите ритуал с его фотографией. Желательно использовать свежее изображение. В ночь новолуния свечу зажгите, перед собой положите фото, нитки красного цвета и масло из лепестков роз. Проводится обряд так:

Глядя на изображение мужчины, мечтайте о взаимности, отринув сомнения и переживания.

Смочите в ароматное масло указательный палец (левой руки).

Начертите кресты на фото: на лбу, в районе сердца и гениталий.

Одновременно прочтите формулу трижды.

Фото крест-накрест обмотайте красными нитками, связав концы семью узлами.

Запечатайте их воском.



Текст заговора"Ночью ясной, порой прекрасной розы благоухают, к страсти тело призывают. Дарю любимому счастье и в солнечный день, и в ненастье. Пусть сердечко его пылает, ко мне в объятья мечта зазывает. Как луна в небе ночном нарастает, любимый покой теряет. Мыслями путается, кровью волнуется, ко мне тянется, навек рядом останется. Аминь".

Привлекаем удачу в новолуние

Ворожить можно не только на привлечение чего-то конкретного, материального. Чтобы все складывалось без проблем, практикуют в новолуние. Этот обряд расширяет возможности человека, позволяет выбирать интуитивно правильное направление движения. Проводить его рекомендуют с зерном. К примеру, подойдет рис или пшеница. Необходима всего пригоршня зернышек. С ними подойдите к окну в новолуние. Ладонь с зернами покажите месяцу. Скажите так один раз: «Под небом лунным колосья наливаются. Их полнотой птицы питаются. Крылатые впереди меня летите, счастье и удачу за руку ведите. Аминь!» Зернышки оставьте на подоконнике до зари. А рано утром скормите их птицам. И не забывайте благодарить месяц за подмогу. Удачи!

Фаза полной луны является самым подходящим периодом времени для гаданий. Это обосновывается наиболее высоким воздействием луны на все аспекты жизни. Ее влияние способствует увеличению всевозможных энергий, которые вносят особую лепту в мощность магических ритуалов.

Полнолуние — наиболее благоприятное время для гадания

Испокон веков те дни, когда луна подходит к середине своего пути вокруг нашей планеты, считались наиболее загадочными и наполненными мистическими явлениями. Основой для образования таких предположений послужил тот факт, что во время полной луны у человека усиливается невидимая связь с потусторонним миром и улучшается интуиция. Гадание в период полнолуния отличается особой достоверностью полученных предсказаний.

Когда лучше всего гадать



Многих мучает вопрос: «Можно ли гадать в выходные дни и праздники?».

СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО НЕ ВСЕ ДНИ ВО ВРЕМЯ ПОЛНОЛУНИЯ СТАНУТ ПОДХОДЯЩИМ ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ ГАДАНИЙ.

Проводить обряд нужно только тогда, когда в небе сияет полная луна. Наиболее правильным будет гадание во второй, пятый, шестой, седьмой, десятый, двенадцатый и тринадцатый день лунного месяца.

Для того чтобы не навлечь на себя и своих ближайших родственников серьезные неприятности, следует отказаться от любых способов гаданий в субботний и воскресный вечер. Даже если вы захотите гадать на картах, вы не получите желаемого результата.

Если вы желаете получить предсказания, которые будут касаться вашего материального состояния и обеспеченности, то идеальными месяцами для этого послужат октябрь, ноябрь, а также февраль. Гадание в период полнолуния на любовь рекомендуется в апрельские дни, а для получения ответа на вопрос, о том, какое же решение будет действительно верным, ритуал следует проводить в июле. Если вас давно мучает вопрос о том, как долго вам суждено прожить, идеальным временем для предсказаний будет январь.

Если вы хотите узнать продолжительность своей жизни, гадание в период полнолуния необходимо выполнять в январь

Основные правила гадания

Если вы решили побыть небольшой период в окружении близких вам людей и погадать, наполнив эти дни загадочностью и мистикой, в первую очередь следует разобраться с серьезностью своих намерений.

Если основной причиной осуществления этих ритуалов послужило желание развлечься, то необходимости в какой-либо дополнительной подготовке нет. Однако, если вы на самом деле хотите узнать, что вас ожидает в будущем и привлечь к себе удачу, то вам придётся заранее учесть определенные нюансы и осуществить несложную подготовку.

На что следует обратить свое внимание:

Во время самого процесса гадания вас должны окружать только те люди, которые действительно верят в потусторонние силы. Насмешки в этом случае будут лишними и могут привести к неточным предсказаниям.

Прежде чем приступить к обряду, решите, насколько гадающему необходим этот ритуал. Не стоит забывать, что гадание относится к магии и никто точно не знает какое влияние она на вас окажет, к каким последствиям может привести.

Гадание является ничем иным, как вмешательство в вашу будущую жизнь. Этого крайне не рекомендуется делать, если в этом нет особой необходимости.

Довольно часто гадающие сталкиваются с нежелательными предсказаниями, для того чтобы уменьшить возможность их воплощения в реальность, следует попытаться о нем забыть и думать о чем-то хорошем, ведь мысли материальны.

Есть такие методы гадания, которыми можно воспользоваться лишь раз на протяжение всей жизни. Погадав повторно высоки риски навлечь на себя и ваших близких серьезных неприятностей.

Следует очень внимательно ознакомиться с инструкцией проведения обряда и проследить за ее точнейшим выполнением, ведь несоответствие малейшей детали может обратиться в целую вереницу проблем.

Гадание в период полнолуния необходимо выполнять строго по инструкции

История гадания в периоде полнолуния

Еще много веков назад наши предки считали, что гадать в полнолуние могут только девушки, которые не состоят в брачном союзе, для замужних женщин это было серьезным грехом.

Предсказания будут наиболее точными для того человека, который связан невидимыми нитями с природной силой и которые могут ощущать каждую из ее стихий. Для этого рекомендуют проводить больше свободного времени в окружении природы, на свежем воздухе. Следует очистить свою голову от ненужных мыслей и научиться слушать и чувствовать малейшее дуновение ветра или шорох листьев.

В день, когда планировалось осуществить обряд гадания, следует обеспечить себе покой как физический, так и моральный. Во время гадания вас ничего не должно отвлекать, можно воссоздать мистическую атмосферу. Уделить особое внимание следует и на атрибуты, которые важны для правильного гадания. Как только все вышеописанные условия будут соблюдены, можете начать гадать.

Наиболее распространенным способом получения точного предсказания является карточный расклад. Этот обряд проводили еще наши прабабушки, однако и сейчас люди не утратили в нем интерес.

Гадание на воде

Это гадание отличается своей простотой проведения, однако оно помогает получить вам правдивый ответ на волнующий вопрос. Основным правилом является то, что в воде должно отражаться лунное свечение. Идеальным местом для проведения ритуала является берег какого-либо водоема при лунном свете, но осуществить ворожбу можно и с емкостью, наполненной водой у окна. Для этого гадания вам потребуются такие предметы:

монеты;

красный платок, изготовленный из шёлка;

большая емкость, предпочтительно холодных оттенков;

две свечи красного цвета;

растаявший лед или очищенная вода;

лист бумаги и ручка.

Для гадания на воде понадобятся две красные свечи

Прежде чем приступить к гаданию, следует подготовить рабочую поверхность. Подоконник, на который падает лунный свет следует застелить платком, посередине поставить миску с жидкостью, а по сторонам поставить свечи, разложив возле них мелочь. После необходимо избавить помещение от источников света и находясь в полной темноте настраиваться на взаимосвязь с луной.

Когда вашу голову покинут посторонние мысли, задайте волнующий вас вопрос. Поднесите левую руку к воде и внимательно наблюдайте за ее движением. Важно записывать абсолютно все, о чем вы думаете также состояние воды на момент ворожбы.

После проведения обряда листок следует засунуть под подушку. После пробуждения внимательно перечитайте все, что было вами написано и ищите связь между вашими словами и текущими событиями.

ВОДА ПОСЛЕ РИТУАЛА ПОСЛУЖИТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, А ДЕНЬГИ СТАНУТ ВАШИМ АМУЛЕТОМ, ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ХОРОШИХ СОБЫТИЙ ИХ ВАЖНО НОСИТЬ ВСЕГДА С СОБОЙ И НИКОМУ НЕ ОТДАВАТЬ.

Гадание на судьбу с использованием зеркал на полную луну

Этот способ предсказания носит название «Узоры на зеркале». Основным правилом является его проведение в сильный мороз, поэтому его применяют в зимнее время года.

Для проведения ритуала зеркало нужно облить водой и выставить на улице. После замерзания воды, зеркало разрешается занести в дом и внимательно изучить образовавшиеся узоры. Важно делать все очень быстро, так как вода на зеркале в скором времени начинает таить.

Толкование рисунков на зеркале:

Если увидели на зеркале окружности в виде шара, значит на протяжении года вас ожидает финансовый успех

Окружности в виде шара – гадание в полнолуние сулит вам материальное благополучие и успех во всех делах на протяжении следующего года.

Хвойная ветвь – вас ожидает огромный объем работы.

Четырехугольники – сулит вереницу сложных ситуаций, ход решения которых зависит только от вас самих.

Треугольники – на протяжении всего времени вам будет сопутствовать удача и везение во всех аспектах жизни.

Окружности яйцевидной формы – ваше сердце будет наполнено чувством любви и эйфории, вы обретете настоящее счастье.

Беспорядочные узоры – предсказывают вам заболевания и нарушения в работе организма.

Проанализировав всю информацию, можно прийти к выводу, что луна — это мощнейший носитель энергии, которую следует остерегаться и быть крайне осторожными. Она может способствовать решению определенных проблем, может точно предсказать ваше будущее, но, несмотря на это, вы можете навлечь на себя и свое окружение серьезные неприятности.

Если вы решились использовать гадание на полную луну, то обращайте особое внимание на соблюдение всех правил гадание и относитесь к нему с серьезностью.

Новолуние испокон веков считается одним из самых сильных и эффективных дней в магии. Если вы собираетесь привлечь финансовый успех , удачу или любовь, то возможно стоит задуматься, чтобы провести один из обрядов именно в этот день. Поскольку время проведения обряда это очень важная составляющая предстоящего успеха в чем-либо, а заговоры, читаемые в новолуние всегда отличались своей эффективностью и быстродействием.

Заговоры, на желания, загаданные и проведенные в новолуние, почти всегда сбываются, разве что за редким исключением, но это точно не ваш случай. Главное верить в магию и не постесняйтесь лишний раз подумать о своем желание, представить как оно сбывается, это обязательно приблизит вас к его исполнению.

Чтобы исполнилось желание заговор

В ночь на новолуние на обычном листке бумаге подробно опишите свое желание, конкретизируйте, что именно вы желаете получить, что должно исполниться. После чего аккуратно сверните бумагу в сверток и перевяжите его красной нитью.

Затем зажгите свечу, которую приобрели заранее, в пятницу. Посмотрите на огонь свечи, еще раз обдумайте свое желание, представьте, как оно воплощается в жизнь, и становится реальностью. Когда свеча догорит примерно до половины, поднесите сверток к огню и, поджигая его, проговорите заговор в новолуние на желание:

«СВЕЧА ТАЕТ, ЖЕЛАНИЕ МОЕ СОКРОВЕННОЕ, КО МНЕ РАБЕ БОЖЬЕЙ (ВАЛЕНТИНЕ) ПРИБЛИЖАЕТ, БУМАГА ДОТЛА СГОРАЕТ, ЖЕЛАНИЕ МОЕ В РЕАЛЬНОСТЬ ОБРАЩАЕТ. ОГОНЬ СВЕЧИ УГАСАЕТ, ЖЕЛАНИЕ МОЕ КО МНЕ ПОСПЕШАЕТ»

Позаботьтесь, чтобы бумажный сверток прогорел до конца, свеча должна потухнуть естественным образом, не тушите ее. А когда это произойдет, соберите пепел от бумаги с желанием и скатайте его вместе с небольшим количеством воска в шарик, который в свою очередь и нужно будет носить с собой. Но ровно до той поры, пока желание ваше не воплотится в жизнь, после чего его следует закопать там, где люди не ходят.

Заговор в точное время новолуния

Не все заговоры нужно проводить в позднее время суток, в полдень или на рассвете. Некоторые из них требуют, чтобы заговор был произнесен в точное время, в точный час и даже минуту. Как, например этот заговор в новолуние на исполнение желания, его вам следует проговорить не только в календарное новолуние, но и в точную его минуту.

Будьте повнимательнее насчет этого, точное время новолуние каждый раз наступает в разное время. Причем оно не обязательно должно выпадать в темное время суток, оно может выпасть вечером, когда еще не совсем темно, днем и даже утром. Но пусть вас это не смущает, поскольку это белый заговор на желание, к тому же он и еще достаточно простой.

За несколько минут до наступления точного времени новолуния зажгите небольшую церковную свечу. Сядьте перед нею и старайтесь отогнать все посторонние мысли, думайте только о своем желание. Постарайтесь визуализировать его, представив во всех ярчайших красках, и то, как оно воплощается в жизнь. Можете дать волю своим эмоциям и порадоваться, словно оно уже исполнилось.

В точное время новолуния возьмите свечу в руки и, подойдя к окну, взгляните на небо, и, обращаясь к «ночной царице» проговорите:

«ЛУНА-ВОЛШЕБНИЦА, ПРОШУ, ТЕБЯ, ЯВИСЬ, ДУШУ МОЮ И СЕРДЦЕ МОЕ ЭНЕРГИЕЙ СВОЕЙ НАПОЛНИ, МОЕ СОКРОВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛНИ»

Заговор на исполнение желание днем

Приготовьте вкусный суп, еще лучше подойдет борщ, поскольку красный цвет способствует исполнению загаданного желания. В суп обязательно нужно добавить один лавровый лист, не больше, не меньше. Когда будете его добавлять именно в этот момент и загадайте желание, проговорив при этом несколько раз:

«СУП (БОРЩ) ВАРИСЬ, ЖЕЛАНИЕ МОЕ В РЕАЛЬНОСТЬ ВОПЛОТИСЬ»

При этом нужно постараться приготовить суп как можно более вкусным, и скушать его нужно в этот же день. Съесть его нужно либо самой, либо вместе с домочадцами, поэтому готовить про запас не нужно, а лучше из расчета, одна тарелочка супа (борща) на одну персону. Так если кто и откажется, вы его порцию сможете скушать вечером, а его (ее) накормите чем-нибудь другим.

Помните, лавровый лист должен попасть именно в вашу тарелку, когда скушаете суп, выньте его и храните как талисман, где-нибудь в укромном местечке.

Источник: iia-rf.ru