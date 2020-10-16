Какой сегодня праздник 16 октября 2020 в России и мире? События в истории

• День шефа, День босса (Boss`s Day) - это отличный повод поздравить руководителя.
• Всемирный день хлеба (World Bread Day)
• День недотрог
• День северного ветра
• Всемирный день анестезии, День анестезиолога (World Anaesthesia Day)
• День аллерголога
• День службы дознания МВД РФ
• Всемирный день продовольствия (World Food Day)
• Праздник Трубчевской иконы Божией Матери
• Всемирный день позвоночника (World Spine Day)
• Международный день шампанского (International Champagne Day)
• День ликёра (National Liqueur Day) - США
• День диких кошек (National Feral Cat Day) - США
• Фестиваль шоколада в Перудже (Eurochocolate Festival of Perugia) - Италия
• День учителя - Чили • День армянской прессы - Армения
• День словаря (National Dictionary Day) - США
• День военно-воздушных сил - Болгария
• День Иоанна Павла II - Польша
• День таджикского кино - Таджикистан
• Фестиваль вегетарианцев (Phuket Vegetarian Festival) - Таиланд
• Именины у Амвросия, Дениса, Герарда, Павла, Петра, Фирантины
• Денис Позимний (Осенние Лихорадки)
События в истории 16 октября
1853 – Турция объявила войну России.
1930 – вышел первый номер газеты «Moscow News» на английском языке.
1946 – по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы казнены нацистские преступники Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт.
1954 – завершена реставрация панорамы Франца Рубо «Оборона Севастополя», разрушенной в ходе боев.
1959 – в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы.
1962 – впервые вышла в эфир радиостанция «Юность».
1968 – между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии.
1979 – в Киеве начал работу театр «Дружба».
1988 – на Центральном телевидении начался показ сериала «Рабыня Изаура».
1994 – первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото».
2002 – завершилась Всероссийская перепись населения 2002 года.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend