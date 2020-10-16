Какой сегодня праздник 16 октября 2020 в России и мире? События в истории

Всемирный день хлеба отмечается 16 октября

• День шефа, День босса (Boss`s Day) - это отличный повод поздравить руководителя.

• Всемирный день хлеба (World Bread Day)

• День недотрог



• Всемирный день здорового питания (World Healthy Food Day)• День северного ветра День анестезиолога (World Anaesthesia Day)• День аллерголога• Всемирный день продовольствия (World Food Day)• Праздник Трубчевской иконы Божией Матери• Всемирный день позвоночника (World Spine Day)• Зороастрийский праздник Гаханбар Митры• Международный день шампанского (International Champagne Day)• День ликёра (National Liqueur Day) - США• День диких кошек (National Feral Cat Day) - США• Фестиваль шоколада в Перудже (Eurochocolate Festival of Perugia) - Италия• День учителя - Чили • День армянской прессы - Армения• День словаря (National Dictionary Day) - США• День военно-воздушных сил - Болгария• День маммографии (National Mammography Day) - США• День Иоанна Павла II - Польша• День таджикского кино - Таджикистан• Фестиваль вегетарианцев (Phuket Vegetarian Festival) - Таиланд• Именины у Амвросия, Дениса, Герарда, Павла, Петра, Фирантины Денис Позимний (Осенние Лихорадки)

События в истории 16 октября

1853 – Турция объявила войну России.



1927 – в СССР объявлено о постепенном переходе к 7-часовому рабочему дню.1930 – вышел первый номер газеты «Moscow News» на английском языке.1946 – по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы казнены нацистские преступники Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт.1954 – завершена реставрация панорамы Франца Рубо «Оборона Севастополя», разрушенной в ходе боев.1959 – в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы.1962 – впервые вышла в эфир радиостанция «Юность».1968 – между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии.1979 – в Киеве начал работу театр «Дружба».1983 – создана группа «Мумий Тролль».1988 – на Центральном телевидении начался показ сериала «Рабыня Изаура».1994 – первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото».2002 – завершилась Всероссийская перепись населения 2002 года.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend