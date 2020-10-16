Модульные спальные гарнитуры позволят организовать пространство спальни по вашему усмотрению. Почувствуйте себя дизайнером и располагайте шкаф, кровать, комод и тумбочку как вам хочется!

В Доме мебели "Север" вы найдете идеальную кровать

Новое поступление спальных гарнитуров от ДМ «Север»: изысканно и свежо

Модульные спальные гарнитуры позволят организовать пространство спальни по вашему усмотрению. Почувствуйте себя дизайнером и располагайте шкаф, кровать, комод и тумбочку как вам хочется!

На комфортных и просторных кроватях ваш сон будет особенно сладок. Во вместительном шкафу и комоде место на полках найдут любые вещи, что поможет содержать комнату в идеальном порядке.

Приходите, выбирайте, покупайте!

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 19.00.

Источник: Раздел Дома мебели Север на сайте Весь Бердск