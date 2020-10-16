«Меня сбросили с самолета, когда я опустила голову»: Как превратилась жизнь в небе в скотский труд. История стюардессы Александры Кравченко из Бердска

Благодаря работе бортпроводника Александра Кравченко облетела почти весь мир

Самым лучшим периодом своей жизни считает работу бортпроводником в Трансаэро 28-летняя Александра Кравченко из Бердска.

Александра коренная бердчанка. Она с детства мечтала либо пойти "в погоны", либо в авиацию, либо в медицину.

Мечта разбилась о реальность

- В 5 лет я поймала на даче лягушку и разрезала ее, потому что мне было интересно посмотреть, что у нее внутри. Когда в первом классе мы писали сочинение на тему «Кем я хочу стать», то я написала, что хочу стать врачом, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Александра Кравченко.

После окончания школы бердчанка поступила в медуниверситет на лечебный факультет. Но после года обучения она ушла из вуза по ряду причин. Поступила в бердский медколледж.

Александре пришлось поработать в бердской горбольнице сначала в хирургическом отделении, потом в реанимации.

-Так сложилось, что мои моральные принципы не совместились с той картиной, что существует в медицине. Для меня человек в белом халате — это тот кто несет и спасает жизни. Он не может пройти мимо тех, кому нужна помощь. Когда я поработала в больнице, то поняла, что у нас очень много недоброжелательных людей, которым помогаешь, а они даже спасибо не скажут. Врачи уходят в никаком состоянии после смен и возвращаются на работу, а у них нет желания работать. Эмоционально очень тяжело. А я очень эмоциональный человек. И я поняла, что я не хочу очень быстро выгореть в этой профессии.

Зачем ты обрезала волосы?

Учась на третьем курсе медколледжа, Александра решила уйти в авиацию и направила резюме в S7 Airlines. И через какое-то время ее пригласили на собеседование с Москву. Собрала вещи и поехала. Было это осенью 2013 года. Прибыла на собеседование, но не прошла его. Возникла проблема с татуировками. Хотя они были на закрытых участках тела. Собиралась уже возвращаться домой, но на то время ее молодой человек посоветовал пойти в другую авиакомпанию — Трансаэро.

-Я утерла слезы, записалась на собеседование в Трансаэро. И утром следующего дня поехала в офис. Когда я пришла, то увидела, что вся приемная забита прекрасными девушками и парнями. Жестко чувствовалась конкуренция. Я сижу и понимаю: из какой-то глуши приехала в Москву, но тебе не смешно, ты же не в каком-то телесериале. Отметилась, что я пришла. Меня через какое-то время приглашают в кабинет. Я очень серьезно готовилась к собеседованию. У нас в медколледже был прекрасный педагог-психолог. Мы общались, помогали другу с докладами. Она меня подготовила к собеседованию. Подсказала, как правильно одеться, как себя вести, с какой стороны сесть, как разговаривать. Мы подготовили портфолио, в котором все было от и до. Захожу в кабинет. Сажусь. Передо мной двое мужчин — один помоложе, другой в возрасте. Попросили паспорт. Я положила перед ними портфолио и показываю паспорт. У меня в паспорте на фото были длинные волосы. А я приехала с каре. У меня спрашивают: «Александра, почему вы обрезали волосы?». Ответила, что по моему мнению, со стрижкой я выгляжу более презентабельно. Они засмеялись. И я поняла, что собеседование проходит на такой добрейшей ноте, так легко. Они смотрят на папку и спрашивают: «Что это?». Это мое портфолио. Они открывают папку, смотрят, были удивлены, что у меня знание двух языков — английского и немецкого, что я учусь в медицинском, что у меня большой стаж в общепите (Александра работала в общепите с 14 лет, - прим. ред.). Задали один единственный вопрос: «Как вы думаете, что из себя представляет работа бортпроводника?» Я ответила, что бортпроводник обеспечивает безопасность на борту и предоставляет качественный сервис. Поблагодарили и попросили ожидать в коридоре. Где-то на эмоциональном уровне я поняла, что прошла собеседование.

Вечером того же дня бердчанке позвонили и сообщили, что она успешно прошла собеседование и перешла на следующий этап - психологической подготовки. Прошла и его. Оставалось подготовить пакет документов и пройти медкомиссию для зачисления в авиационный учебный центр.

Дрессировали, как собак

Обучение в авиационном центре проходило тяжело.

-До сих пор меня ночью разбуди, я вспомню команды. Там нас учили как кинологических собак. Просто дрессировали по полной программе. У нас учеба начиналась в 8.00. Если ты заходишь в кабинет в 8.02 и там уже сидит преподаватель, а преподаватели настолько пунктуальные, ты отчислен. Если ты пропустил один день, ты отчислен. Завалил экзамен — ты отчислен. Обучение было очень жестким. Меня сбрасывали с самолета, когда я просто опустила голову. Была зима, был тренажер. Меня инструктор толкнул и я упала в снег. Когда подхожу и спрашиваю, что я сделала не так, он сказал: «Сейчас ты просто опустила глаза и упала в снег, а в следующий раз паникующий пассажир тебя затопчет. Ты никогда не должна опускать глаза». Мы разыгрывали разные ситуации: панику, задымление, крики. Тушение пожара: тебя запускают в черный вагон в снаряжении, выключают свет, включают крики на всю катушку и в разных местах - настоящий огонь. Ты должен его потушить. Правильно.

По словам Александры, работа бортпроводника — это не просто пришел, поулыбался, раздал касалетки и ушел, это очень, очень тяжелая, даже скотская работа. Когда ты в -40 стоишь под бортом в колготочках 40 ден и туфельках и считаешь багажные сумки. Когда тягаешь телеги по 50-60 килограммов. У тебя сидит в салоне от 150 до 400 человек. По мнению девушки, здесь не надо быть хорошим психологом, чтобы понять, любой адекватный человек, попадая в самолет, уже входит в зону дискомфорта, он уже изначально в панике. Потому что в самолете от пассажира не зависит ровным счетом ничего. И он доверяет свою жизнь именно машине, пилотам и борпроводникам. От того, как сработает эта концепция, так и завершится его перелет, уверена Саша.

-Это морально тяжелая работа. Многие люди это недооценивают. Многие люди, которые приходят на собеседование, думают, что будут ходить в красивой одежде, увидят кучу стран, девочки мечтают выйти за богатого бизнесмена из бизнес-класса, но это один шанс на миллион.

После обучения девушка прошла стажировочные полеты. И наступил самый тяжелый момент, который проходят не все студенты — экзамен перед летной комиссией из Росавиации. Саша успешно с ним справилась.

По словам Александры, из всех студентов набранных в авиационный учебный центр, после всех этапов обучения и окончательного экзамена, осталось около 40%. Несколько дней проходили сборы в аэропорту Домодедово. Там выпускников познакомили с инструкторами и отправили на склад получать форму. Теперь предстояло отправляться в свой первый рейс.

Пермь. Ночь. Снег

Свой первый рейс Александра помнит в мельчайших деталях. Трехчасовой перелет в Пермь. Март 2014 года. Прилетели в Пермь, а там зима, кругом снег. Холодно. Темно.

- Была полная загрузка самолета. И мне было так страшно. Мня поставили ответственной за бытовое оборудование. И я понимаю, что если я что-то неправильно распишу, то меня могут оштрафовать или уволить. Сам рейс прошел хорошо. Пассажиры были адекватные. Плюс ночных рейсов в том, что люди спят. Но в общем для бортпроводников они очень тяжелые. Они не имеют права закрыть глаза даже на полминуты, когда вокруг все спят.

Первые полгода новичкам достаются разворотные рейсы. Прилетел, высадил пассажиров, улетел обратно. Никому просто так хорошие рейсы не дают, нужно проявить себя. Параллельно начинающие бортпроводники должны получить допуск на воздушные судна разных типов А это значит, пройти стажировочный рейс и сдать экзамен.

Мир во всех красках

Через полгода Александра прочувствовала все прелести своей профессии. Она полюбила более длительные рейсы, где знакомилась со многими интересными людьми, беседовала с ними, помогала.

-Я летала как по России, так и за рубеж. У нас была такая поговорка: хочешь получать хорошую зарплату и увидеть мир — иди в Трансаэро, хочешь хороший соцпакет — иди в Аэрофлот.

Александра облетела практически всю Европу, была в Доминикане, на Кубе, в азиатских странах. У нее есть любимые места и в России, и за границей, по которым она сейчас безумно скучает.

Самым красочным и довольно тяжелым месяцем для бердчанки стал октябрь 2014 года. В России она находилась только 10 дней. После этого она ушла на больничный — у нее попросту сбились часовые пояса.

Мужа встретила в Бердске

Если бы не Трансаэро, то она никогда не встретила бы своего мужа, призналась Александра. Первый ее отпуск пришелся на июль 2014 года. Она решила провести его на Бали. Пришла покупать билеты, а ей говорят, что это направление закрыли, так как начался сезон жары в стране. И бердчанка решила полететь в родной город. И через два дня на улице познакомилась со своим будущим супругом. Он шел с ее хорошим знакомым, как оказалось, старшим братом. Оказались в общей компании. На следующий день он улетел отдыхать в Египет. Общение продолжилось по переписке.

-Я должна улетать в Москву, а у меня то выписка не готова, то самолет переполнен. Все, купила билет. И прилетает мой будущий супруг. Мы договариваемся о встрече. В то время он был еще в отношениях. Мы встретились вечером, признались друг другу в симпатии. Я сказала, что есть пара нюансов. Я живу в Москве и сегодня улетаю. Отношения на расстоянии мне не нужны. А у тебя есть девушка. Третьей я быть не собираюсь. Есть два варианта: либо мы расходимся, как в море корабли, либо ты едешь за мной в Москву. Через два дня он приехал на поезде в Москву. До совместного проживания мы были знакомы часов 16. В день рождения моей мамы, 21 октября, мы с Ефимом расписались. Мой супруг меня очень многим поразил. Он мужчина дела, а не пустых слов. Когда я ему объясняла, что работаю бортпроводником и редко нахожусь дома, он сказал, что ничего страшного: работа есть работа.

В ноябре Ефима призвали в армию, и Александра в феврале 2015 года перевелась в новосибирское отделение авиакомпании.

Война. Над головой пролетали военные самолеты

В 2014 году произошел кризис. Доллар подорожал. Зарплаты у бортпроводников упали. Закрывались авиакомпании и отделения.

-У нас запрещено что-либо выносить с бортов. Но когда, простите, тебе есть дома нечего, в холодильнике мышь повесилась, мы выносили с борта, все что оставалось. Заканчивался рейс и мы делили касалетки — пассажирское питание, чтобы поесть дома. Было очень тяжело. Потом все нормализовалось.

Самый тяжелый год для Саши оказался 2015. Она заплакала, когда вспомнила то время.

-Началась война на Украине. Прилетаешь в Донецк, а тебя встречают представители с огромными глазами и говорят, что у них прозвучали первые выстрелы, первые взрывы. Видишь по телевизору аэропорт Донецка, а там камня на камне нет. Когда ты прилетаешь в другую страну, просыпаешься утром, выходишь на балкончик попить кофе, а у тебя над головой военные самолеты пролетают — началась война в Сирии. Когда тебя арестовывают в этой же стране, потому что твою компанию продали за 1 рубль Аэрофлоту. И ты сидишь в жестяной коробке, не можешь завести самолет, просто включить вентиляцию. А на улице 50 градусов. Есть нечего. Прилетает самолет и ты просишь его представителей принести воды. И потом, слава Богу, тебя выпускают из этой страны. Это был Кипр. Сентябрь 2015 года.

Теперь Саша с ностальгией рассказывает, что Трансаэро была одна большая семья. Там работали потрясающие люди, профессионалы. Все тебя поддерживают, даже если тебя и не знают. Бердчанка уверена, что если бы эта авиакомпания не закрылась, то у нее была бы совсем другая жизнь. И работа в Трансаэро была лучшей частью ее жизни.

Медведь убежал от визгов

Много разных случаев происходило в командировках, в том числе и смешных. Было это на Камчатке. Проживали они в гостинице типа бердского санатория «Сибиряк». Экипаж отдыхал на улице, жарили шашлыки. Их предупреждали, что медведи проснулись раньше времени и они голодные. Не придали этому значения. Вот и один подтянулся на запахи.

-Мы так закричали и завизжали, что, скорее всего, от звуков этих он и ушел. Вызывали лесничего. Как-то на Камчатке у нас была задержка рейса, потому что медведи вышли на летное поле. И самое смешное, от нашего визга медведь убежал, а там ИЛ проезжал мимо медведей — по барабану, как сидели на попе, так и сидели.

Пандемия внесла коррективы

До ухода в декретный отпуск Саша работала в общепите. Когда дочь Кира подросла, решила вернуться в авиацию. В 2019 году прошла летную комиссию и собеседование в S7 Airlines. Так как был перерыв в 5 лет, бердчанке пришлось пройти обучение. И она его почти закончила. Остались только экзамены. Но пандемия внесла свои коррективы. Всех распустили.

Александра не будет больше возвращаться в авиацию. У нее есть профессия. Она все же закончила медуниверситет, правда уже другое отделение, получила профессию социального работника. Сейчас она занимается своим делом. Александра стала мастером маникюра и педикюра. Превратила свое хобби в доход. Открыла свой кабинет.

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