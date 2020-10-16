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Если медики Бердска отказали в анализе на коронавирус, куда звонить? Ответил Роспотребнадзор

12:15 16.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" неоднократно обращались жители Бердска с жалобами на отказы. На 16 октябре в городе официально зарегистрировано уже 360 случаев заражения коронавирусом.

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Анализы на коронавирус делают не всем
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Выгонят ли вас без маски из бани и магазина. Уносит ли ветер COVID-19 на улицу, рассказала вице-мэр Бердска Жанна ШуроваЕсли медики Бердска отказали в анализе на коронавирус, куда звонить? Ответил РоспотребнадзорЕщё 126 новостей

О пандемии и анализах на коронавирус 16 октября рассказала начальник местного отделения управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Дарья Таран. Напомним, в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" неоднократно обращались жители Бердска с жалобами на то, медики отказывают в анализе. Напомним историю Светланы - она задыхалась с температурой 39 из-за COVID-19 третий час в очереди в ЦГБ Бердска. Также напомним, на 16 октябре в городе официально зарегистрировано уже 360 случаев заражения коронавирусом.

- Куда обращаться людям в случае одышки, тяжелого состояния и отказа медиков в анализе на коронавирус? Назовите телефон.

- Можно обратиться в региональный штаб министерства здравоохранения по телефону 122, - сообщила Дарья Сергеевна.

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