Когда вновь объявят общую самоизоляцию из-за второй волны пандемии, ответил Роспотребнадзор

О развитии пандемии 16 октября на оперативном штабе Бердска рассказала начальник местного отделения управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Дарья Таран. Она ответила на вопросы, касающиеся коронавируса.
- При каких условиях по рекомендациям Роспотребнадзора может быть вновь объявлена самоизоляция?
- В условиях соблюдения всех требований по профилактике коронавируса, мы к этому не должны прийти. Как будет развиваться пандемия и будут ли усиливаться ограничения - зависит только от нас, - сказала Дарья Сергеевна.
Дарья Таран отметила, что существует специфическая профилактика и неспецифическая. Специфическая - это вакцинация. Когда она появится в Бердске - читайте в ближайших материалах.
Неспецифическая профилактика:
- соблюдение правил личной гигиены
- соблюдение дистанции не менее 1.5 метра
- не посещать места массового скопления людей
- ограничить контакты с другими людьми
- использовать средства индивидуальной защиты.