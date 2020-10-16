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Когда вновь объявят общую самоизоляцию из-за второй волны пандемии, ответил Роспотребнадзор

09:55 16.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Самоизоляция в условиях распространения коронавируса может ограничить передвижение жителей без острой необходимости и парализовать развитие организаций.

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Коронавирус распространяется с большой скоростью

О развитии пандемии 16 октября на оперативном штабе Бердска рассказала начальник местного отделения управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Дарья Таран. Она ответила на вопросы, касающиеся коронавируса.

- При каких условиях по рекомендациям Роспотребнадзора может быть вновь объявлена самоизоляция?

- В условиях соблюдения всех требований по профилактике коронавируса, мы к этому не должны прийти. Как будет развиваться пандемия и будут ли усиливаться ограничения - зависит только от нас, - сказала Дарья Сергеевна.

Дарья Таран отметила, что существует специфическая профилактика и неспецифическая. Специфическая - это вакцинация. Когда она появится в Бердске - читайте в ближайших материалах.

Неспецифическая профилактика:

- соблюдение правил личной гигиены
- соблюдение дистанции не менее 1.5 метра
- не посещать места массового скопления людей
- ограничить контакты с другими людьми
- использовать средства индивидуальной защиты.

коронавирус пандемия признаки коронавируса самоизоляция Дарья Таран Роспортебнадзор по Новосибирской области
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