Когда вновь объявят общую самоизоляцию из-за второй волны пандемии, ответил Роспотребнадзор

Самоизоляция в условиях распространения коронавируса может ограничить передвижение жителей без острой необходимости и парализовать развитие организаций.

Коронавирус распространяется с большой скоростью

О развитии пандемии 16 октября на оперативном штабе Бердска рассказала начальник местного отделения управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Дарья Таран. Она ответила на вопросы, касающиеся коронавируса.

- При каких условиях по рекомендациям Роспотребнадзора может быть вновь объявлена самоизоляция?

- В условиях соблюдения всех требований по профилактике коронавируса, мы к этому не должны прийти. Как будет развиваться пандемия и будут ли усиливаться ограничения - зависит только от нас, - сказала Дарья Сергеевна.

Дарья Таран отметила, что существует специфическая профилактика и неспецифическая. Специфическая - это вакцинация. Когда она появится в Бердске - читайте в ближайших материалах.

Неспецифическая профилактика:

- соблюдение правил личной гигиены

- соблюдение дистанции не менее 1.5 метра

- не посещать места массового скопления людей

- ограничить контакты с другими людьми

- использовать средства индивидуальной защиты.