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Пиво в бутылках больше 0,5 литров запретят в России

10:00 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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Такая мера будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.

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Пиво в больших пластиковых бутылках предлагают запретить

В России предлагают запретить розничную продажу алкогольной продукции в пластиковой таре объёмом более 0,5 литра. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

По данным Минздрава, в стране 33% юношей и 20% девушек ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво. Доля людей, которые регулярно пьют пиво, на сегодняшний день составляет 76%. Всего же в структуре продаж алкогольной продукции на пиво приходится до 80%. А за последние 15 лет его производство в России выросло в три раза, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом потребление крепкого алкоголя также растет. Однако именно ценовая доступность пива в полимерной таре большого объёма способствует алкоголизации населения, и в первую очередь — молодёжи. Уже с последующим переходом на потребление более крепких напитков либо комбинированное потребление пива и крепких напитков — таких, как водка, например. Такие данные указывал в своем обращении к руководству Российской Федерации Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы, делегаты которого из 81 региона страны собрались 16-17 февраля 2012 года в Храме Христа Спасителя.

Поэтому авторы законопроекта предлагают запретить розничную продажу алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра. По их мнению такая мера будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации. Хотя в то же время это нанесёт удар по пивоваренным компаниям, поскольку себестоимость пива в объёмной пластиковой таре ниже.

Один из авторов документа — первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко — ранее заявил “Парламентской газете”, что в этом вопросе на первых порах возможен компромисс. В частности, он предложил сначала запретить бутылки объёмом 1,5 литра, а затем, в течение пары лет довести этот показатель до 0,5 литра. При этом депутат подчеркнул, что в развитых странах пиво редко встречается в таре объёмом более 0,5 литра.

Источник: pnp.ru

пиво тара
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От редакции

Пьете пиво?

Аноним, 16 октября 2020 10:09
Каждый день, каждый день они придумывают какую-нибудь гадость!

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