Не пустят без перчаток и масок пассажиров в транспорт с 16 октября 2020 в Москве

Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт столицы пассажиров без масок и перчаток, даже если они уже оплатили поездку. Об этом говорится в сообщении Дептранса столицы в Telegram.
«Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки. Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Также в департаменте сообщили, что предписание Роспотребнадзора вступило в силу, требования начнут действовать уже с пятницы, 16 октября.
Ранее столичные власти из-за роста заболеваемости COVID-19 приняли ряд мер. В частности, москвичам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями с 28 сентября до 28 октября рекомендовано не выходить из дома без необходимости. Работодателей обязали перевести не менее 30% своих сотрудников на удалённую работу и отчитываться об этом еженедельно. А посещать музеи и театры в столице с 19 октября можно будет только по электронным билетам.