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Не пустят без перчаток и масок пассажиров в транспорт с 16 октября 2020 в Москве

09:45 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт столицы пассажиров без масок и перчаток, даже если они уже оплатили поездку.

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В Москве пассажиров без перчаток и масок не будут пускать в транспорт

Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт столицы пассажиров без масок и перчаток, даже если они уже оплатили поездку. Об этом говорится в сообщении Дептранса столицы в Telegram.

«Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки. Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что новое предписание столичного Роспотребнадзора содержит требования, которые выполняются с начала пандемии: медосмотр водителей и машинистов перед каждым рейсом, усиление дезинфекции всех поверхностей, проведение теста на коронавирус каждые 15 дней минимум у 10% сотрудников транспорта.

Также в департаменте сообщили, что предписание Роспотребнадзора вступило в силу, требования начнут действовать уже с пятницы, 16 октября.

Ранее столичные власти из-за роста заболеваемости COVID-19 приняли ряд мер. В частности, москвичам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями с 28 сентября до 28 октября рекомендовано не выходить из дома без необходимости. Работодателей обязали перевести не менее 30% своих сотрудников на удалённую работу и отчитываться об этом еженедельно. А посещать музеи и театры в столице с 19 октября можно будет только по электронным билетам.

COVID-19 коронавирус масочный режим пандемия
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