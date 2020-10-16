Против кого ввел санкции ЕС из-за отравления Навального. Список фамилий

15 октября 2020 года Европейский союз ввел санкции в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, против которого, согласно утверждениям европейских стран, было применено отравляющее вещество типа "Новичок".

Санкции ввели в отношении России из-за ситуации с Навальным

15 октября 2020 года Европейский союз ввел санкции в отношении граждан России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, против которого, согласно утверждениям европейских стран, было применено отравляющее вещество типа "Новичок".



В перечень вошли:

1. директор ФСБ Александр Бортников.

2. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

3. Начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

4. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

5. Заместитель министра обороны Павел Попов.

6. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В санкционный список также включили Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

Аналогичное решение об ограничительных мерах приняло правительство Великобритании.

Инцидент с Навальным

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, 22 сентября он был выписан из стационара. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были обнаружены следы вещества из группы "Новичок".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. К настоящему времени Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Введение санкций

Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия. Механизм их введения был утвержден Советом ЕС 15 октября 2018 года в связи с обвинением Великобритании в адрес России в отравлении 4 марта того же года в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Ограничения направлены против физических и юридических лиц (вне зависимости от гражданства и местонахождения), которые, по мнению ЕС, ответственны за разработку или использование химоружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую, материальную или иную поддержку лицам, разрабатывавшим и использовавшим химическое оружие, или был каким-либо образом связан с ними. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку финансовых активов в европейских банках.

21 января 2019 года в связи с "делом Скрипаля" в санкционный список были внесены четыре россиянина. Это начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Игорь Костюков и его заместитель, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов) и Александр Мишкин (он же Александр Петров).

12 октября 2020 года санкции были продлены до 16 октября 2021 года.