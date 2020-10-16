Выигрывает от снижения курса рубля бизнес, уверен Мантуров

Глава Минпромторга предположил, что сокращение промышленного производства в России по итогам 2020 года может составить 4,5%.

Мантуров считает, что часть бизнеса выигрывает от снижения курса рубля

Часть российских компаний выигрывает от имевшего места снижения курса рубля. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью агентству Bloomberg, выдержки из которого были опубликованы в четверг.

По его словам, компании, которые не находятся в сильной зависимости от импорта, "сейчас в выгодной позиции". Как следует из материала, Мантуров отметил, что в экономике РФ летом наблюдалось восстановление после отмены некоторых санитарных мер, введенных ранее из-за нового коронавируса. Как пишет агентство, министр предположил, что сокращение промышленного производства в России по итогам года может составить 4,5%.

"Мы надеемся, что пик позади", - приводит слова Мантурова Bloomberg. "Восстановление во многих отраслях было очень быстрым", - добавил он.

Как отмечает агентство, Мантуров сообщил, что к концу октября в РФ произведут около 40 тыс. доз вакцины от коронавируса. "Основная задача - наращивать производство", - подчеркнул он. Как говорится в материале, Мантуров полагает, что к концу текущего года в РФ могут выпустить 2,3 млн доз вакцины. При этом он считает невозможным произвести за указанный период 30 млн доз.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.

Источник: ТАСС