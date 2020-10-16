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Чем лечиться от коронавируса: 4 лекарства назвала ВОЗ

10:30 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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Эти препараты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Лекарства ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон почти не влияют на смертность пациентов при лечении коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечается в работе, эти препараты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.
В ходе исследования использовались данные о лечении 11 266 госпитализированных больных. Работу еще не рецензировали.

В рамках международного многоцентрового рандомизированного клинического исследования Всемирной организации здравоохранения SOLIDARITY ("Солидарность") прошли испытания четыре наиболее перспективные схемы лечения COVID-19. В числе них — "Ремдесивир", который российский Минздрав включит в клиническую практику и рекомендации по лечению инфекции.
По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире выявили почти 38,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии и Бразилии.

Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.
За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая COVID-19, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует Москва — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге 638 новых пациентов, в Подмосковье — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.

COVID-19 коронавирус пандемия
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