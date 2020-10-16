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Вернули на родину 27 российских детей из Сирии

14:30 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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После прохождения карантина детей отправят к близким родственникам в пять регионов: 17 отправятся в Дагестан, четыре в Пензенскую область, по два ребенка поедут в Тюменскую и Волгоградскую области, и в Чеченскую Республику. Возраст детей - от двух до 13 лет.

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Самолет Минобороны доставил на родину 27 российских детей из Сирии

В ночь с 15 на 16 октября самолет министерства обороны РФ доставил на родину 27 российских детей из Сирии. Воздушное судно уже приземлилось в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом в ходе беседы с журналистами в пятницу рассказали представители уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

- Этой ночью на подмосковном аэродроме Чкаловский совершил посадку самолет Минобороны РФ, которые доставил домой 27 российских детей из Сирии, - говорится в сообщении.

После прохождения карантина детей отправят к близким родственникам в пять регионов России: 17 отправятся в Дагестан, четыре в Пензенскую область, по два ребенка поедут в Тюменскую и Волгоградскую области, и в Чеченскую Республику. Возраст детей - от двух до 13 лет.

Напомним, что специалисты министерства занимаются установлением местонахождения и возвращением на родину детей с территорий Ирака и Сирии с 2017 года. Данную работу организовали по поручению российского лидера Владимира Путина. При уполномоченном по правам ребенка создали специальную межведомственную комиссию по вопросу оказания содействия возвращению детей на территорию России.

дети самолет сирия
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