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Два землетрясения магнитудой 5,2 балла зафиксировано в Кузбассе в ночь на 16 октября 2020

11:46 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:13 мск в четверг (03:13 в пятницу по местному времени) имел координаты 52.87 градуса северной широты и 88.04 градуса восточной долготы, находился примерно в 7,5 км к юго-востоку от центра города Шерегеш.

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Два землетрясения зафиксировано в Кузбассе

Подземный толчок магнитудой 4,2 зарегистрирован в Кемеровской области в окрестностях города Шерегеш в ночь на пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:13 мск в четверг (03:13 в пятницу по местному времени) имел координаты 52.87 градуса северной широты и 88.04 градуса восточной долготы, находился примерно в 7,5 км к юго-востоку от центра города Шерегеш.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,2 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, в этом же районе в четверг в 17:59 мск (21:59 по местному времени) зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Его эпицентр находился примерно в 6 км южнее центра Шерегеша.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе в основном имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.

землетрясение кузбасс
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От редакции

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Аноним, 16 октября 2020 12:30
Инфо не достоверное

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