Погибают на дорогах в темноте пешеходы Новосибирской области. Почему, ответили в МВД

Только в октябре в регионе в темное время суток в ДТП погибли 6 пешеходов, еще 30 получили различные травмы.

Госавтоинспекция призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения и настоятельно рекомендует использовать на одежде световозвращающие элементы

Региональная Госавтоинспекция обращает внимание на рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное время суток. Одна из причин таких происшествий – недостаточная видимость пешеходов на проезжей части, особенно если они находятся в темной одежде.

Только в октябре в Новосибирской области в темное время суток в ДТП погибли 6 пешеходов, еще 30 получили различные травмы. 90 процентов пострадавших пешеходов не имели на одежде световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения и настоятельно рекомендует использовать на одежде световозвращающие элементы, которые снижают риск попадания в дорожно-транспотные происшествия в несколько раз.

Источник: 54.мвд.рф