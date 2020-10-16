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Погибают на дорогах в темноте пешеходы Новосибирской области. Почему, ответили в МВД

11:00 16.10.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Только в октябре в регионе в темное время суток в ДТП погибли 6 пешеходов, еще 30 получили различные травмы.

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Госавтоинспекция призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения и настоятельно рекомендует использовать на одежде световозвращающие элементы

Региональная Госавтоинспекция обращает внимание на рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное время суток. Одна из причин таких происшествий – недостаточная видимость пешеходов на проезжей части, особенно если они находятся в темной одежде.

Только в октябре в Новосибирской области в темное время суток в ДТП погибли 6 пешеходов, еще 30 получили различные травмы. 90 процентов пострадавших пешеходов не имели на одежде световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения и настоятельно рекомендует использовать на одежде световозвращающие элементы, которые снижают риск попадания в дорожно-транспотные происшествия в несколько раз.

Источник: 54.мвд.рф

ДТП пешеход фликер
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