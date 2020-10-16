Вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17 МИД Нидерландов

Блок отметил, что власти страны сожалеют об одностороннем шаге Москвы и намерены продолжить переговоры по этому вопросу.

МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа России от участия в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом глава МИД Нидерландов Стеф Блок сообщил нижней палате нидерландского парламента, передает ежедневная газета De Telegraaf.

«Посол России был вызван сегодня в Министерство иностранных дел», —указал он 15 октября.

Блок отметил, что власти страны сожалеют об одностороннем шаге Москвы и намерены продолжить переговоры по этому вопросу.

Ранее российский МИД назвал предвзятыми и политизированными расследования катастрофы, которые проводят Нидерланды и Совместная следственная группа. «Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России», — отметило министерство.

В частности, ведомство обратило внимание на иск Нидерландов к России, который Гаага подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), «не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций». По мнению МИД, подобные недружественные действия лишают смысла трехсторонние консультации, которые Россия проводила с Нидерландами и Австралией. В связи с этим российская сторона отказалась от дальнейшего участия в них.

Глава нидерландского МИД в ответ сообщил, что кабинет министров его страны хочет продолжить переговоры, чтобы найти решения, которые могли бы «компенсировать огромные страдания и ущерб», причиненные инцидентом.

Летом 2014 года самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Объединенная следственная группа, в которую входят и Нидерланды с Австралией, в 2016 году пришла к выводу, что борт сбили из зенитного комплекса «Бук». По версии следственной группы, он находился в населенном пункте под контролем самопровозглашенной ДНР и был получен из России. Москва свою причастность к крушению неоднократно отрицала.

Источник: РБК