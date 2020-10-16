Как защитить озимый чеснок от вымерзания

Озимый чеснок нужно укрыть до первых заморозков и снега. Так он не вымерзнет. Эта мера полезна не только регионам с суровыми зимами. Укрытие защитит сеянцы в случаях прорастания до холодов и резких погодных колебаний.

Укрытие озимого чеснока не только защищает сеянцы от вымерзания, но и бережет их от засухи и переувлажнения

Ветви деревьев

Можно укрыть чеснок ветками деревьев. Некоторые огородники предпочитают хвою из-за ее бактерицидных свойств. Часто используют лапник. При его заготовке для укрытия чеснока нужно избавиться от веток с рыжими пятнами и иголками, потому что они поражены болезнями.

Ветки неплохо держат тепло и снег, защищают посевы от переувлажнения. Такой материал является бесплатным и почти всегда под рукой. Некоторые огородники ценят его еще за то, что он мешает портить грядки кошкам.

Ветки деревьев можно дополнить стеблями растений. Только следует очистить их от соцветий и семян, чтобы не проросли. Также необходимо проверить укрывной материал на отсутствие вредителей. К минусам стеблей относят то, что со временем они могут начать преть, уплотняться, образовывать корку и поражаться грибком.

Торф

Для укрытия используют сухой измельченный торф. Слой торфа в 5-7 см надежно защищает чеснок от морозов. Материал отлично подходит для мульчирования, сохраняет влажность земли.

Нужно учитывать исходный уровень кислотности грунта на вашем участке, так как торф ее повышает. Если такой эффект нежелателен, возможно, стоит выбрать другой укрывной материал.

От излишнего переувлажнения, например, при частых зимних оттепелях, торф может уплотниться и превратиться в корку. Это мешает земле дышать, а сеянцам прорастать весной.

Опавшая листва

Нередко владельцы участков укрывают чеснок опавшей листвой. Это хороший и доступный органический материал. Листья пропускают воздух и сохраняют тепло.

Поверх палой листвы хорошо ложится слой снега. Перед использованием материала следует проверить его на предмет вредителей, чтобы определить пригодность.

Некоторые огородники не используют листву дуба. Есть мнение, что дубильные вещества в ее составе замедлят рост растений весной.

При резких перепадах температуры воздуха и влажности листва может заледенеть или начать гнить. Это отрицательно скажется на молодых побегах.

Опилки

Широко известный метод — укрытие грядок опилками. Материал хорошо сохраняет тепло, впитывает и удерживает влагу. Некоторые добавляют к нему хвойные иголки, чтобы запах отпугнул грызунов, которые захотят перезимовать в опилках.

Подобно торфу, опилки повышают кислотность грунта. Это следует учитывать при выборе метода. Из возможных минусов: при повышенной влажности опилки плохо пропускают воздух и мешают прогреванию почвы весной.

Песок и зола

Для укрытия посевов чеснока используют песок и золу. Последняя является к тому же отличным удобрением для сеянцев. Песком и золой посыпают грядки с посевами. Поверх насыпают торф слоем до 4-х см и накрывают пленкой. По желанию или при необходимости делают еще один слой из листвы. Весной укрывной материал убирают.

Агроволокно

Сегодня популярность набирает агроволокно. Еще его называют спанбондом и агротканью. Тонкая пленка из полипропилена хорошо держит тепло. Под ней не собирается лишняя влага. Это выгодно отличает материал от обычного полиэтилена.

Использовать агроткань удобно и легко. Нужно просто накрыть грядки и придавить края материала чем-то тяжелым — камнями или другими подручными средствами.

Так укрытие не сдует ветром. К минусам можно отнести недешевую стоимость спанбонда. Однако при аккуратном использовании пленки ее хватает на 4-5 сезонов.

При выборе укрытия учитывают погодные и климатические условия региона, доступность того или иного материала и стоимость.

Укрытие озимого чеснока не только защищает сеянцы от вымерзания, но и бережет их от засухи и переувлажнения, сдерживает рост сорняков весной. Дополнительным бонусом станут более ранние всходы.

Источник: dacha