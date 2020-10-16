Тысячу упаковок лекарства «Фавипиравир» от COVID-19 раздадут больным в Новосибирской области

Действующее вещество Фавипиравир, помогающее при коронавирусной инфекции, сейчас содержат три препарата: «Авифавир» («Исследовательский институт химического разнообразия»), «Арепливир» («Биохимик») и «Коронавир» («Р-Фарм»).

Тысячу упаковок лекарства от COVID-19 завезут в Новосибирск

Лекарство от COVID-19 будут бесплатно выдавать пациентам с подтвержденным диагнозом в Новосибирской области. Вопрос выделения средств рассмотрят 16 октября.

Как сообщил на брифинге 15 октября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, регион ждет поставки первой партии лекарства от коронавируса.

- 16 октября у нас будет внеочередное совещание, на котором мы по постановлению правительства купим первую партию препарата «Фавипиравир». Мы сейчас обсуждаем, как он будет распределяться. Это будет первая закупка такого препарата именно на средства правительства. Порядка тысячи упаковок, – сказал Хальзов.

Действующее вещество Фавипиравир, помогающее при коронавирусной инфекции, сейчас содержат три препарата: «Авифавир» («Исследовательский институт химического разнообразия»), «Арепливир» («Биохимик») и «Коронавир» («Р-Фарм»).