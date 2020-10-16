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Накрыла террористов «Катиба Таухид валь-Джихад» в Волгограде ФСБ. Готовили теракт по указанию из Сирии

11:41 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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Координация террористической деятельности осуществлялась с территории Сирии. Объектами устремлений выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия.

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Теракты планировались в Волгограде

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», члены которой, выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировали диверсионно-террористические акты в городе Волгограде.

Координация террористической деятельности осуществлялась с территории Сирии. Объектами устремлений выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия.

В рамках возбужденного ФСБ России уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России приняты меры по недопущению террористических акций на территории региона. При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы.

В ходе следственных действий на месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения ДТА.
Одновременно в городах Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Майкоп и Волгоград задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения.
Проведение комплекса неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий продолжается.

Источник: fsb.ru

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