Насиловал и бил мать жившей полгода в шкафу новорожденной Полины отец: новые подробности истории "живой куклы"

На Первом канале в ток-шоу выяснилось, что муж бил Юлю, а о девочке - знали

Мы продолжаем следить за страшной историей из Карпинска, где в шкафу был обнаружен изморенный голодом полугодовалый ребенок. Сейчас девочка находится в больнице Екатеринбурга. Ее мать - тоже под присмотром врачей, но уже в психиатрической лечебнице. Тем временем самые близкие родственники Юлии поехали в Москву, где приняли участие в ток-шоу на федеральном канале.

Шоу, на которое поехали родственники Юлии Зыковой, называется "На самом деле" и транслируется на "Первом" канале. Выпуск датируется 14 октября и должен выйти на телеэкраны в ближайшее время. Тем не менее запись этого выпуска уже опубликована в социальных сетях, в официальной группе вышеназванного ток-шоу. Из Карпинска на съемки шоу поехали родители муж Андрей Зыков, 12-летний сын Матвей и родители Юлии - Наталья и Александр Драницины.

Также в съемках приняли участие подруга Лариса Петрова и карпинский блогер Кирилл Пинчук. Практически все обсуждение было построено вокруг взаимоотношений между супругами Андреем и Юлией. Наталья Драницина рассказала, что отношения между ее дочерью и зятем были сложные. Андрей неоднократно избивал Юлию, в чем он сам позднее сознался. Также была затронута тема изнасилования, мол, Андрей изнасиловал свою жену. Мать Юлии предположила, что такое могло произойти. Сам Андрей утверждает, что ничего подобного не было. Матвей рассказал, что действительно кормил ребенка смесями и молоком. Закончилась передача потасовкой между отцом и мужем Юлии.