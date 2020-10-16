16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Насиловал и бил мать жившей полгода в шкафу новорожденной Полины отец: новые подробности истории "живой куклы"

12:03 16.10.2020 Фото: стоп-кадр видео «На самом деле» с Тимуром Еремеевым
1 1

Самые близкие родственники Юлии поехали в Москву, где приняли участие в ток-шоу на федеральном канале.

% name% title
На Первом канале в ток-шоу выяснилось, что муж бил Юлю, а о девочке - знали

Мы продолжаем следить за страшной историей из Карпинска, где в шкафу был обнаружен изморенный голодом полугодовалый ребенок. Сейчас девочка находится в больнице Екатеринбурга. Ее мать - тоже под присмотром врачей, но уже в психиатрической лечебнице. Тем временем самые близкие родственники Юлии поехали в Москву, где приняли участие в ток-шоу на федеральном канале.

Шоу, на которое поехали родственники Юлии Зыковой, называется "На самом деле" и транслируется на "Первом" канале. Выпуск датируется 14 октября и должен выйти на телеэкраны в ближайшее время. Тем не менее запись этого выпуска уже опубликована в социальных сетях, в официальной группе вышеназванного ток-шоу. Из Карпинска на съемки шоу поехали родители муж Андрей Зыков, 12-летний сын Матвей и родители Юлии - Наталья и Александр Драницины.

Также в съемках приняли участие подруга Лариса Петрова и карпинский блогер Кирилл Пинчук. Практически все обсуждение было построено вокруг взаимоотношений между супругами Андреем и Юлией. Наталья Драницина рассказала, что отношения между ее дочерью и зятем были сложные. Андрей неоднократно избивал Юлию, в чем он сам позднее сознался. Также была затронута тема изнасилования, мол, Андрей изнасиловал свою жену. Мать Юлии предположила, что такое могло произойти. Сам Андрей утверждает, что ничего подобного не было. Матвей рассказал, что действительно кормил ребенка смесями и молоком. Закончилась передача потасовкой между отцом и мужем Юлии.

истощение покушение на убийство шкаф Юлия Зыкова
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем люди ездят на такие ток-шоу?

Аноним, 16 октября 2020 12:37
НВР:
Сколько грязи на этих шоу! Как это можно смотреть!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтменили открытие творческих сезонов в ГДК и ДК «Родина» 17 октября 2020 в Бердске. Виновен COVID-19
13:49 16-10-2020
Отменили открытие творческих сезонов в ГДК и ДК «Родина» 17 октября 2020 в Бердске. Виновен COVID-19
Ищет свидетелей погибшей в аквапарке Турции «Sealanya Sea Park» Ольги Десятовой СК
13:45 16-10-2020
Ищет свидетелей погибшей в аквапарке Турции «Sealanya Sea Park» Ольги Десятовой СК
БердскРозыск: Ищет выхватившего сумку в подъезде дома №14 по ул. Лунной у горожанки МВД в Бердске. Преступник попался на видео
13:39 16-10-2020
Розыск: Ищет выхватившего сумку в подъезде дома №14 по ул. Лунной у горожанки МВД в Бердске. Преступник попался на видео
БердскВыгонят ли вас без маски из бани и магазина. Уносит ли ветер COVID-19 на улицу, рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова
13:30 16-10-2020
Выгонят ли вас без маски из бани и магазина. Уносит ли ветер COVID-19 на улицу, рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова
Вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17 МИД Нидерландов
13:15 16-10-2020
Вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17 МИД Нидерландов
БердскСпецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020
13:09 16-10-2020
Спецвыпуск
Сколько денег и по каким правилам заплатят за работу с пациентами COVID-19 медикам в России с ноября 2020
13:00 16-10-2020
Сколько денег и по каким правилам заплатят за работу с пациентами COVID-19 медикам в России с ноября 2020
Кто страдает ожирением в России, узнала Анна Попова
12:45 16-10-2020
Кто страдает ожирением в России, узнала Анна Попова
Провалился под землю частный дом. Под завалами женщина
12:34 16-10-2020
Провалился под землю частный дом. Под завалами женщина
Разрешила полеты на Кубу, в Сербию и Японию в октябре 2020 Россия
12:30 16-10-2020
Разрешила полеты на Кубу, в Сербию и Японию в октябре 2020 Россия