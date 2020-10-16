16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Стиль жизни

Разрешила полеты на Кубу, в Сербию и Японию в октябре 2020 Россия

12:30 16.10.2020 Фото: pixabay.com
1

В японскую столицу добраться самолетом можно будет также из Владивостока. Это решение было принято на основе критериев заболеваемости в каждой из стран, а также исходя из принципа взаимности.

% name% title
Кроме того, было дано разрешение на чартеры в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, на Кубу и во Францию, а также на грузовые авиаперевозки в ряд государств

Россия возобновляет полеты из Москвы в Белград, в кубинские города Кайо-Коко и Санта-Клара, а также в Токио. В японскую столицу добраться самолетом можно будет также из Владивостока. Это решение было принято на основе критериев заболеваемости в каждой из стран, а также исходя из принципа взаимности.

Россия возобновляет авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией — соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Начиная с 29 октября, из Москвы самолетом напрямую два раза в неделю можно будет попасть в Белград, а также в кубинские города Кайо-Коко и Санта-Клара.

Также с 1 ноября открывается авиасообщение с Японией, рейсы в Токио будут осуществляться дважды в неделю из Москвы и один раз — из Владивостока.

Данные решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом были приняты на основе критериев заболеваемости в каждой из стран (не более 1% за две недели суточного прироста новых случаев COVID-19 и других), а также исходя из принципа взаимности.

Помимо этого, штаб утвердил увеличение количества авиарейсов в Белоруссию, на Мальдивы, в ОАЭ (Абу-Даби) и Швейцарию (Женева и Цюрих).

Накануне Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила список стран с наименьшими эпидемиологическими ограничениями для туристов, прибывающих воздушным транспортом.

Другие «открытые страны»: Бразилия, Албания, Афганистан, Гаити, Мексика, Северная Македония, Сербия и Черногория.

В пятницу, 9 октября, Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) сообщило о возобновлении международных полетов еще из четырех городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

При этом ведомство напомнило будущим пассажирам о необходимости выполнения ими требований Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер с целью предотвращения распространения коронавируса СОVID-19.

Главное из них: в течение трех дней после прибытия из-за границы пройти лабораторное исследование на инфекцию методом полимеразной цепной реакции.

Неделей ранее Межведомственная комиссия РФ предоставила российским авиакомпаниям допуск на регулярные полеты в 24 страны, в том числе в Грецию, Египет, на Кипр, в ОАЭ и Турцию.

Также в списке указывались Азербайджан, Армения, Белоруссия, Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Мальдивы, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Танзания, Чехия и Узбекистан.

Разрешение на осуществление пассажирского сообщения получили перевозчики «Ред Вингс», «Азимут», «Норд Стар», «АзурЭйр», «Уральские авиалинии», «Россия», «Ютэйр», «Икар», «РусЛайн», «ИрАэро», «Северный ветер», «Победа», «Аэрофлот», «Сибирь», «Роял Флайт».

Кроме того, было дано разрешение на чартеры в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, на Кубу и во Францию, а также на грузовые авиаперевозки в ряд государств.

авиасообщение туризм
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете поездку за границу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтменили открытие творческих сезонов в ГДК и ДК «Родина» 17 октября 2020 в Бердске. Виновен COVID-19
13:49 16-10-2020
Отменили открытие творческих сезонов в ГДК и ДК «Родина» 17 октября 2020 в Бердске. Виновен COVID-19
Ищет свидетелей погибшей в аквапарке Турции «Sealanya Sea Park» Ольги Десятовой СК
13:45 16-10-2020
Ищет свидетелей погибшей в аквапарке Турции «Sealanya Sea Park» Ольги Десятовой СК
БердскРозыск: Ищет выхватившего сумку в подъезде дома №14 по ул. Лунной у горожанки МВД в Бердске. Преступник попался на видео
13:39 16-10-2020
Розыск: Ищет выхватившего сумку в подъезде дома №14 по ул. Лунной у горожанки МВД в Бердске. Преступник попался на видео
БердскВыгонят ли вас без маски из бани и магазина. Уносит ли ветер COVID-19 на улицу, рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова
13:30 16-10-2020
Выгонят ли вас без маски из бани и магазина. Уносит ли ветер COVID-19 на улицу, рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова
Вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17 МИД Нидерландов
13:15 16-10-2020
Вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17 МИД Нидерландов
БердскСпецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020
13:09 16-10-2020
Спецвыпуск
Сколько денег и по каким правилам заплатят за работу с пациентами COVID-19 медикам в России с ноября 2020
13:00 16-10-2020
Сколько денег и по каким правилам заплатят за работу с пациентами COVID-19 медикам в России с ноября 2020
Кто страдает ожирением в России, узнала Анна Попова
12:45 16-10-2020
Кто страдает ожирением в России, узнала Анна Попова
Провалился под землю частный дом. Под завалами женщина
12:34 16-10-2020
Провалился под землю частный дом. Под завалами женщина
Разрешила полеты на Кубу, в Сербию и Японию в октябре 2020 Россия
12:30 16-10-2020
Разрешила полеты на Кубу, в Сербию и Японию в октябре 2020 Россия