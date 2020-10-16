Выросла плата за отопление в Бердске? В платежках сумма увеличилась на 500 рублей

Бердские собственники квартир платят фиксированную сумму за тепло — по схеме 1/12. Начисления меняются только в начале года при перерасчете за прошлогодние морозы или при повышении тарифов. В чем тогда дело?

За квартиру площадью 37 кв. метров в Бердске платят за отопление 906 рублей в месяц

Жители Бердска начали жаловаться на квитанции по оплате услуг ЖКХ. В частности, 15 октября читатель «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что в платежке в строчке «отопление» за сентябрь он увидел сумму, на 500 рублей превышающую ту, что предъявляли все предыдущие месяцы. С чем это связано, задается вопросом бердчанин, если в городе существует система оплаты за теплые батареи по системе 1/12 — то есть равномерно в течение всего года по фиксированной сумме.

В муниципальном Комбинате бытовых услуг заявили «Курьер. Среда. Бердск», что расценки не повышали. Тариф увеличился летом по приказу регионального правительства. Напомним, что с 1 июля 2020 года стоимость отопления выросла. Если до этого времени население Бердска платило 1838,45 рубля за Гкал, то сейчас — 1928,52 рубля. Такой тариф будет действовать до 31 декабря 2020.

КБУ ни при чем

Замдиректора КБУ по коммерческим вопросам Сергей Лапицкий предлагает разбираться отдельно по «конкретному адресу».

- Мы точно никому не повышали стоимость отопления ни на 500 рублей, ни на сколько. Платеж может меняться только в начале года в связи с перерасчетом или по причине смены тарифа. Поэтому человеку необходимо обратиться к нам и проверить свои счета, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 16 октября Семен Юрьевич.

По его словам, массовый переход многоквартирных домов на прямые договоры без посредника в виде управляющей компании, что сейчас происходит в Бердске, не влияют на оплату отопления:

- Это происходит в штатном режиме, ничего не меняется. Для них остается та же схема оплаты по 1/12, как и была. КБУ сам делает начисления и принимает деньги. УК остается только содержание домов.

Лапицкий предположил, что пожаловавшийся бердчанин мог не доплатить ранее за какой-то месяц. По его словам, 10% из 47 тыс. лицевых счетов, которые находятся в работе КБУ, периодически предъявляют претензии о завышении платы. Но в результате проверки выясняется, что пропустил какой-то месяц — был на даче и забыл оплатить коммуналку, например.

- Мы всегда разбираемся. Но люди почему-то предпочитают сразу обращаться в СМИ или прокуратуру. Вчера только два подобных письма было, которые не имели под собой основания, - пояснил Семен Лапицкий, не исключив, впрочем, технические ошибки — никто не застрахован от этого.

Случалось, что «выпадал целый дом», но это сразу понятно по массовости обращений. И КБУ, по словам коммерческого директора предприятия, мгновенно реагирует.

Платим летом за холодные батареи

Напомним, что схему расчетов по 1/12 ввели в Бердске с начала 2018 года, отменив плату по факту потребления ресурса. До этого в городе, в отличие от всей Новосибирской области, подавляющее большинство многоквартирных домов платили за фактически использованное тепло. И летом соответствующая строчка в квитанции оставалась пустой. Все потому, что на 95% бердское жилье было оснащено общедомовыми приборами учета, что позволяло делать безошибочные расчеты.

Но региональное правительство решило по-своему, сославшись на то, что по 1/12 снимается нагрузка по платежам в отопительный период, да и кроме Бердска общедомовые счетчики мало где стоят. В области по такой методике расчетов работают с лета 2016 года согласно постановлению правительства.

При этом схема 1/12 предусматривает корректировку оплаты в течение 1 квартала каждого года, так как жители могут как переплатить за фактическое потребление ресурса, так и не доплатить. Перерасчет делают в первые месяцы года, и в Бердске бывали случаи уменьшения сумм.

Тем не менее, бердчане до сих пор уверены, что оплата коммунальной услуги по факту честнее и прозрачнее. Для УК такая схема также была удобной: выставлялись счета на дом по фактическому потреблению ресурса по показаниям прибора учета, а по 1/12 накапливались долги.

Тариф увеличат?

В 2021 году расценки на тепло, скорее всего, увеличатся согласно распоряжению департамента по тарифам примерно на 4%. Конкретные цифры появятся, по словам Лапицкого, в первых числах декабря.

Но коммунальщики опасаются, что тарифы могут заморозить, а это чревато для ресурсоснабжающих организаций убытками. Во всяком случае федеральные власти говорили об этом в разгар эпидемии коронавируса.

- Будет ли увеличение? Пока остается вопросом. Из-за пандемии мы не имеем права требовать и взыскивать через приставов и суд пени. Если должники нам несут сами, конечно, берем, - отметил Семен Лапицкий.

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